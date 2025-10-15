Zahraničí

Svět se pro ni zastavil v 15 letech. Polka nevyšla z domu více než dvě desetiletí

ČTK ČTK, Matěj Myler
před 1 hodinou
Polská prokuratura začala vyšetřovat případ ženy z města Świentochlowice na jihu země, kterou rodiče bezmála 30 let nepouštěli z domu. Vyšetřování se týká psychického i fyzického týrání, oznámila ve středu prokurátorka Sabina Kuśmierská.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Žena, označovaná jen jménem Mirella, nezmizela, jak tvrdili její rodiče, ale celou dobu žila za zdmi. Je jí sice 42 let, ale vypadá jako stařenka, napsal list Gazeta Wyborcza.

27 let v izolaci

Mirella ze Świetochlowic v Slezském vojvodství nevyšla z domu více než 20 let. Když ji v úterý navštívila policie, vysvětlila, že ven nechodila prostě proto, že nechtěla - styděla se za své nemocné nohy.

Žena při výslechu bez přítomnosti rodičů uvedla, že v domě zůstávala z vlastní vůle. Nikdo ji podle jejích slov nedržel ani nenutil, neuplatňoval vůči ní fyzické či psychické násilí. Tvrdí, že jí nikdo neublížil a že měla dveře stále otevřené - mohla prý svobodně vyjít na balkon i ven z domu.

Navzdory tomu ale nikdy nebyla u lékaře, u zubaře či kadeřníka. Nemá občanský průkaz, nevyšla si na procházku do města, ale ani na zmíněný balkon. Přesto je velmi vstřícná, navazuje kontakty a je zvědavá na svět. Neměla však ani vlastní šaty, jen ty, které ji matka dala donosit. Musela se obejít i bez hygienických pomůcek či spodního prádla. Nemá nikoho, kromě rodičů, kteří jsou nyní osmdesátníky, uvedl polský server TVN24.

"Mirella se těší i z kávy, kterou nikdy dříve nepila. Nedokáže ani popsat, na co má chuť, protože si z dětství pamatuje jen chuť mléka v tubě, ale většinu věcí nikdy neokusila," vylíčila iniciativa, která chce ženu znovu integrovat do společnosti.

Zachránil ji policista

Mirellin osud vyšel najevo poté, co sousedé přivolali policii k hádce v sousedství. Mirellini rodiče i ona sama sice hlídku ujišťovali, že se nic nestalo, ale jeden z policistů si povšiml, jak zbědovaně žena vypadá, a tak přivolal sanitku, která ji odvezla do nemocnice. Lékařům se poté Mirella svěřila, že z domu nevyšla už desítky let.

Policie předala případ nejprve sociální péči. Ale poté, co vypukl rozruch v médiích, zahájily úřady vyšetřování, napsal server Wirtualna Polska.

Vyškrtnuta ze školy

Jedna ze sousedek rodiny si vzpomíná, že matka tehdy dospívající Mirelly se kdysi chlubila, že její dcera byla přijata na střední školu. Jak však uvádí server TVN24, v lednu 1998 byla dívka na žádost rodičů ze školy vyškrtnuta. Proč k tomu došlo, už dnes nikdo neví. Ředitelka školy sdělila, že si na ni nepamatuje žádný z učitelů, kteří tam tehdy působili. Připomněla také, že v té době školní docházka končila po základní škole a vzdělávací systém už další osudy starších dětí nesledoval.

Dnes by podobná situace nebyla možná - škola má povinnost zjišťovat, co se s nezletilým studentem děje, pokud studium přeruší před dovršením osmnácti let.

Od té doby žila Mirella zcela izolovaně od okolního světa. Někteří se na ženu ptali její matky, ta je ale vždy uklidnila a tvrdila, že je vše v pořádku. Sociální pracovníci jí nyní pomáhají vyřídit základní doklady včetně občanského průkazu, informoval server TVN24.

Veřejná sbírka na rehabilitaci

"Mirellin svět skončil v 15 letech a to je obrovská propast vzhledem ke skutečnosti, že jí je nyní 42 let," uvedla skupina lidí při spuštění internetové sbírky peněz na léčbu a rehabilitaci ženy po tak dlouhé izolaci od světa. "Je nepředstavitelné prosedět tolik času v jednom pokoji," dodala iniciativa, podle které žena přišla skoro o 30 let života. Nyní proto potřebuje pomoct s integrací do každodenního života.

"Je nepředstavitelné, že nikdo nezasáhl dříve. Problémová rodina žila ve své vlastní enklávě, za lhostejnosti okolí. Udivuje, že celou tu dobu nikdo po té ženě nepátral, nikdo se neptal, nikdo nechtěl zjistit pravdu. Samozřejmě je možné tuto ženu a její rodinu přivést zpět k životu, ale vyžaduje to obrovskou práci, protože pro ně se svět zastavil," řekla listu Gazeta Wyborcza psycholožka Katarzyna Popioleková.

 
