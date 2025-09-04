Straší šéf NATO zbytečně? Vpád Rusů do Lotyšska je reálný, varuje analytik

"Samozřejmě musí státy mobilizovat, aby braly tu obranu vážně," vysvětluje s tím, že velká část deklarované ruské produkce techniky se bezpochyby nachází v obnově materiálu, který už existuje.
Nějaký masivní konvenční úder s cílem obsadit francouzské pobřeží a zabránit Americe ve vylodění posil po vzoru plánů Sovětského svazu, aktuálně není na stole, je přesvědčen analytik.
Připouští ale, že existence plánu na obsazení relativně malého území - třeba Lotyšska - už není tak nereálná. Cílem by přitom nemusela být přímo okupace pobaltských států, ale poukázat na politickou slabost a neschopnost Severoatlantické aliance území členského státu ubránit.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:02 Jak pevné je spojenectví mezi Ruskem a Čínou? Jak je možné, že Rusko dokáže i přes sankce vyrobit více zbraní než ekonomicky výrazně silnější Západ?
04:02-07:24 Rutte v posledních měsících několikrát varoval před rostoucími vojenskými kapacitami Ruska - nestraší nás trochu? Je reálné, že by Rusko mohlo za 5-7 let vojensky zaútočit na Severoatlantickou alianci?
07:24-11:21 Jak by taková konfrontace ruské armády a armád NATO dopadla? Co je spektrum regionálních operací?