Co může udělat Trump, dělá už Evropa, kritizuje analytik. Netají se tím a je to nefér

“Nechtěl bych s ním mít dvojdomek, nechtěl bych s ním dělat byznys, ale reálně se za Donalda Trumpa podařilo dosáhnout spousty věcí,” říká bezpečnostní analytik Milan Mikulecký k vítězství exprezidenta Trumpa v amerických volbách. Dodává navíc, že za jeho vlády nedošlo k rozpoutání žádného dalšího konfliktu a pozitivní dopad měly některé jeho kroky i na válku na Ukrajině.

Uzavření Abrahámovských dohod, které posunuly situaci na Blízkém východě, tlak na Německo, aby na výstavbě plynovodu NordStream nespolupracovalo s Ruskem nebo odblokování dodávek vojenského materiálu pro Ukrajinu. To přičítá Milan Mikulecký k dobru nově zvolenému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, jehož druhé funkční období vyvolává řadu otázek ohledně budoucí zahraniční politiky Spojených států, ale i jejího dopadu na mezinárodní konflikty, jako je válka na Ukrajině.

"Nechtěl bych se pitvat ve velkohubých prohlášeních typu: do 24 hodin ukončím válku na Ukrajině. To je Donald Trump a musíme ho tak brát," komentuje některé proklamace budoucí americké hlavy státu expert a také dodává, že Trump i jeho spolupracovníci dobře vědí, že vítězství Ruska není v zájmu Ameriky a není to v zájmu západního světa, jehož nezpochybnitelným vůdcem USA stále jsou.

Kdyby došlo na jednání mezi prezidentem Trumpem a ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem, je ovšem dle Mikuleckého otázkou, nakolik by výsledná dohoda znevýhodňovala Ukrajinu.

"Ale to stejné, akorát mnohem zastřeněji, dělají evropské velmoci. Evropa tlačí Ukrajinu do kompromisů velice nepokrytě a velice nefér. Celá řada politiků mluví o finlandizaci a tom, že napadená země musí Rusku v něčem vyjít vstříc a nemůže zvítězit," kritizuje expert pozici západních zemí.

Přiznává ale, že v současné chvíli sám nevidí možnost, že by Ukrajina mohla osvobodit všechna území, která Rusko okupuje od roku 2014. "Takové okno příležitostí se třeba otevře za 20 let," vypočítává v rozhovoru bezpečnostní analytik.

Pokud jde o spolupráci Ruska a severokorejských vojáků, podle Mikuleckého jde o překročení dalších červených čar ze strany Kremlu, které pokud zůstane bez odpovědi, může dále eskalovat. "Není něco, co by mělo potenciál změnit válku, ale je to důležitý symbol a vzkaz nám tady na Západě," myslí si.

Z globálního hlediska vidí expert jako jedinou "páku" na využívání vojáků KLDR v Rusku Čínu. "Pokud by západní svět naznačil Číně, že zapojení Severní Koreje do války proti Ukrajině bude mít důsledky, tak se Čína může projevit," vysvětluje analytik, podle kterého sice oslabily prostředky, kterými může země působit na Severní Koreu, ale na Číně je stále závislé Rusko.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.