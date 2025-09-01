Španělská korunní princezna Leonor zahájila výcvik na letecké vojenské akademii

Leonor, která na konci října oslaví dvacáté narozeniny, nyní absolvuje výcvik ve vojenské letecké akademii v San Javieru v provincii Murcia, stejně jako před lety její otec Felipe VI. a dědeček Juan Carlos I., informovala španělská média.
Starší ze dvou dcer španělského krále v předchozích dvou letech už oblékla uniformu kadetky pozemního vojska v akademii v Zaragoze a poté absolvovala kurz u námořnictva. Princezna asturská tak jde ve šlépějích svého otce a stejně jako on se nejprve učí vojenské dovednosti a pak se chystá na vysokou školu. Středoškolská studia ukončila v roce 2023 na soukromé internátní škole Atlantic College ve Walesu v Británii.
Španělský magazín Hola! také připomněl, že Leonor akademii v San Javieru na jihovýchodě země navštívila už jako osmiletá se svými rodiči a sestrou. Tehdy ještě její otec nebyl králem a na letecké základně v San Javieru si připomněl výročí svého vojenského výcviku.
Leonor by se v letecké akademii, stejně jako při výcviku v námořnictvu a pozemních silách, mělo dostat stejného zacházení jako ostatním studentům. Budíček budou mít v 6:30, školní den skončí kolem šesté a večerka bude ve 22:30. Na víkendy může jezdit domů.
Ve výcvikovém plánu kurzu, v němž je španělská korunní princezna, je pilotování letadel a například i účast studentů na sestavení mini družice, která by měla být vypuštěna na oběžnou dráhu do konce roku 2026, napsal El País. Princezna má správnou výšku i dost dobrý zrak na to, aby mohla být pilotkou. Očekává se, že do měsíce začne létat s instruktorem, a kolem Vánoc by mohla pilotoval sama.