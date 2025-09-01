Zahraničí

Španělská korunní princezna Leonor zahájila výcvik na letecké vojenské akademii

ČTK ČTK
před 34 minutami
Španělská korunní princezna Leonor zahájila poslední fázi svého vojenského výcviku, aby se připravila na budoucí funkci nejvyšší velitelky španělských ozbrojených sil. Tu má podle pravidel převzít spolu s trůnem v budoucnu po svém otci, španělském králi.
Princezna Leonor.
Princezna Leonor. | Foto: casareal.es

Leonor, která na konci října oslaví dvacáté narozeniny, nyní absolvuje výcvik ve vojenské letecké akademii v San Javieru v provincii Murcia, stejně jako před lety její otec Felipe VI. a dědeček Juan Carlos I., informovala španělská média.

Starší ze dvou dcer španělského krále v předchozích dvou letech už oblékla uniformu kadetky pozemního vojska v akademii v Zaragoze a poté absolvovala kurz u námořnictva. Princezna asturská tak jde ve šlépějích svého otce a stejně jako on se nejprve učí vojenské dovednosti a pak se chystá na vysokou školu. Středoškolská studia ukončila v roce 2023 na soukromé internátní škole Atlantic College ve Walesu v Británii.

Španělský magazín Hola! také připomněl, že Leonor akademii v San Javieru na jihovýchodě země navštívila už jako osmiletá se svými rodiči a sestrou. Tehdy ještě její otec nebyl králem a na letecké základně v San Javieru si připomněl výročí svého vojenského výcviku.

Související

Královské děti, které jednou usednou na trůn. Porovnejte, kdo je nejroztomilejší

Princ George, princezna Leonor a Jakub Monacký
Přehled

Leonor by se v letecké akademii, stejně jako při výcviku v námořnictvu a pozemních silách, mělo dostat stejného zacházení jako ostatním studentům. Budíček budou mít v 6:30, školní den skončí kolem šesté a večerka bude ve 22:30. Na víkendy může jezdit domů.

Ve výcvikovém plánu kurzu, v němž je španělská korunní princezna, je pilotování letadel a například i účast studentů na sestavení mini družice, která by měla být vypuštěna na oběžnou dráhu do konce roku 2026, napsal El País. Princezna má správnou výšku i dost dobrý zrak na to, aby mohla být pilotkou. Očekává se, že do měsíce začne létat s instruktorem, a kolem Vánoc by mohla pilotoval sama.

 
Mohlo by vás zajímat

Chtěl se věnovat "soukromým záležitostem". Další běloruský opozičník záhadně zmizel

Chtěl se věnovat "soukromým záležitostem". Další běloruský opozičník záhadně zmizel

Pravicový extremista se u soudu prohlásil za ženu, ale do ženské věznice beztak nešel

Pravicový extremista se u soudu prohlásil za ženu, ale do ženské věznice beztak nešel

Německo od zpřísnění režimu na hranicích odmítlo vpustit do země 12 tisíc migrantů

Německo od zpřísnění režimu na hranicích odmítlo vpustit do země 12 tisíc migrantů

Letadlo s Leyenovou muselo přistát podle papírové mapy, za rušením GPS může být Rusko

Letadlo s Leyenovou muselo přistát podle papírové mapy, za rušením GPS může být Rusko
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Španělsko princezna výcvik letectvo

Právě se děje

před 11 minutami
"Absurdní, co to právě udělala?" Vondroušová smetla hvězdu nevídaným stylem

"Absurdní, co to právě udělala?" Vondroušová smetla hvězdu nevídaným stylem

Hra Markéty Vondroušové je pověstná hned několika silnými zbraněmi, ale koncovku proti hvězdné Jeleně Rybakinové vyřešila Češka nečekaně.
před 14 minutami
Chtěl se věnovat "soukromým záležitostem". Další běloruský opozičník záhadně zmizel

Chtěl se věnovat "soukromým záležitostem". Další běloruský opozičník záhadně zmizel

Bývalý běloruský státní úředník Anatolij Kotov se přidal do řady Lukašenkových kritiků, kteří za podivných okolností v posledních měsících zmizeli.
před 17 minutami
Pravicový extremista se u soudu prohlásil za ženu, ale do ženské věznice beztak nešel

Pravicový extremista se u soudu prohlásil za ženu, ale do ženské věznice beztak nešel

Liebichovou soud v roce 2023 ještě jako muže odsoudil na rok a šest měsíců do vězení.
před 31 minutami
Rouček pod palbou Plzně. Nechrání zdraví hráčů, tepe Viktoria renomovaného sudího

Rouček pod palbou Plzně. Nechrání zdraví hráčů, tepe Viktoria renomovaného sudího

Viktoria Plzeň podala protest proti výkonu rozhodčích v nedělním utkání 7. kola fotbalové ligy na hřišti Slovanu Liberec.
před 34 minutami
Španělská korunní princezna Leonor zahájila výcvik na letecké vojenské akademii

Španělská korunní princezna Leonor zahájila výcvik na letecké vojenské akademii

Leonor, která na konci října oslaví dvacáté narozeniny, se tak připravuje na budoucí funkci nejvyšší velitelky španělských ozbrojených sil.
před 35 minutami
Víte, co znamená nové značení? Jako první místo se vybrala horská silnice

Víte, co znamená nové značení? Jako první místo se vybrala horská silnice

V Česku se začne objevovat nové značení pro motorkáře: Elipsy na silnici mají snížit počet nehod v zatáčkách.
před 59 minutami
Německo od zpřísnění režimu na hranicích odmítlo vpustit do země 12 tisíc migrantů

Německo od zpřísnění režimu na hranicích odmítlo vpustit do země 12 tisíc migrantů

Mezi odmítnutými bylo také 660 žadatelů o azyl.
Další zprávy