Slovenský horolezec zemřel pod Everestem, jeho tým s ním v noci ztratil kontakt

Osmačtyřicetiletý slovenský horolezec v neděli zemřel ve výškovém táboře pod Mount Everestem. V sobotu bez použití přídavného kyslíku vystoupil na předvrchol hory ve výšce 8749 metrů nad mořem, na kterém se až pozdě večer místního času otočil a začal sestupovat. V noci s ním jeho tým ztratil kontakt. Horolezci se na pomoc vydala skupina šerpů, zachránit ho se jim však nepodařilo.

Bratislava - Slovenský horolezec v neděli zemřel ve výškovém táboře pod Mount Everestem. Do sedla nejvyšší hory světa ho předtím v kritickém stavu a s omrzlinami snesli šerpové. Na sociální síti o tom v neděli informovala expedice.

Osmačtyřicetiletý Vladimír Štrba v sobotu bez použití přídavného kyslíku vystoupil na předvrchol Mount Everestu ve výšce 8749 metrů nad mořem, na kterém se až pozdě večer místního času otočil a začal sestupovat. V noci s ním jeho tým ztratil kontakt.

Horolezci se na pomoc vydala skupina šerpů. "Jeho evakuace z výšek nad 8400 metrů trvala velmi dlouho, Vlada přinesli do Jižního sedla v kritickém stavu a s omrzlinami na rukou a na nohou. Jeho situace byla po třetím dni pobytu v zóně smrti tak špatná, že evakuace do nižších táborů již, žel, nebyla možná," píše se na stránce expedice Everest, Hard Way, Slovak expedition 2016 + 2017.

Štrba byl v minulosti účastníkem expedice například na pátou nejvyšší horu světa Makalu, dále na Annapurnu, Broad Peak či Cho Oyu. Podle slovenských medií je šestým Slovákem, který zahynul při pokusu zdolat Mount Everest.

O výstup na Mount Everest se Štrba pokoušel již loni s kolegou Zoltánem Pálou. Ve výšce 7200 metrů je ovšem uvěznila lavina a do bezpečí je pak dopravili záchranáři.