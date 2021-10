Slovensko směřuje k částečnému zpřísnění pravidel interrupcí

Slovensko směřuje k částečnému zpřísnění pravidel provádění umělého přerušení těhotenství i k vyšší peněžité pomoci rodičům při narození dítěte se zdravotním postižením. Návrh zmíněných změn ve středu v prvním čtení schválil parlament. Loni sněmovna prakticky stejnou předlohu odmítla, poslanci v minulosti nepodpořili ani výrazné ztížení přístupu žen k umělému přerušení těhotenství.

Nejnovější předloha počítá s tím, že od května příštího roku interrupci bude možné vykonat až po čtyřech dnech od chvíle, co lékař odešle národnímu centru zdravotnických informací hlášení o poučení ženy o zákroku či například o možnosti absolvovat utajený porod. To by znamenalo zdvojnásobení lhůty, která se nemá uplatňovat pro případ bezprostředního ohrožení zdraví nebo života ženy. Jedna z navrhovatelek zákona Anna Záborská ale novinářům řekla, že zmíněná lhůta v souvislosti s podstoupením interrupce se při dalším projednávání návrhu nakonec prodlouží jen na 72 hodin. Pokud žena bude na interrupci trvat, bude jí muset lékař poskytnout i další informace, a to například o finanční a jiné pomoci ženám v těhotenství.

Nově by rodiče měli dostávat zvláštní finanční příspěvek pro případ, že se jim narodí zdravotně postižené dítě. Ženy zase při neplánovaném těhotenství získají nárok na nouzové ubytování. Návrh předpokládá rovněž zákaz reklamy na interrupce, které by se už neměly označovat jako umělé přerušení těhotenství, ale jeho umělé ukončení.

Zmíněnou předlohu, o jejíž definitivní podobě bude rozhodovat sněmovna patrně na příští schůzi, podpořila skupina vládních konzervativních poslanců spolu s částí opozičních a nezařazených zákonodárců.

Proti navrhovaným změnám dlouhodobě vystupuje liberální skupina koaličních poslanců, která je v menšině a která dříve neuspěla s návrhem, aby v zemi byla zavedena potratová tabletka.

V současnosti mohou ženy na Slovensku požádat o interrupci do 12. týdne těhotenství a bez omezení při ohrožení svého zdraví a života či v případě genetické poruchy plodu; stejná praxe je i v Česku. Počet interrupcí na Slovensku dlouhodobě klesá.