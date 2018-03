před 1 hodinou

Bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija, kteří byli počátkem března v anglickém Salisbury otráveni armádním jedem, vypnuli v den útoku na čtyři hodiny navigaci GPS ve svých telefonech. Napsal to v pondělí britský list The Times. Londýnská policie odmítla informaci potvrdit. S vypnutou navigací se Skripalovi mohli vydat na tajnou schůzku, aniž by je někdo sledoval, spekuluje britský deník. Dvojice v Salisbury 4. března nejprve navštívila hrob Skripalovy manželky a jejich syna na místním hřbitově, pak zamířila do restaurace. Kolem půl čtvrté odpoledne místního času je našli v bezvědomí na nedaleké lavičce. Od té doby jsou v kritickém stavu v nemocnici.

autor: ČTK | před 1 hodinou