Vy odpadky, my letáky. Severokorejští zběhové vyslali do KLDR balony s kritikou Kima

Skupina aktivistů v Jižní Koreji ve čtvrtek oznámila, že do KLDR vyslala deset balonů s letáky, které kritizují severokorejského diktátora Kim Čong-una. Stalo se tak navzdory varování ze strany Severní Koreje, která uvedla, že přes hranici vypustí další balony s odpadky a výkaly, pokud na severokorejském území přistanou propagandistické letáky.

Balony s letáky vypustili členové aktivistické skupiny zvané Fighters for Free North Korea (Bojovníci za svobodnou Severní Koreu), kterou tvoří severokorejští uprchlíci žijící v Jižní Koreji. Šéfem skupiny je Pak Sang-hak, který ze Severní Koreje utekl v roce 2000 a v roce 2013 získal Cenu Václava Havla za tvůrčí disent.

"Použili jsme deset balonů, kterými jsme ve čtvrtek brzy ráno z pohraničního města Pchočchon odeslali 200 tisíc letáků, pět tisíc USB disků s nahrávkami jihokorejské popové hudby a filmů a dva tisíce jednodolarových bankovek," řekl podle agentury Reuters Pak.

Severokorejští uprchlíci a aktivisté, kteří žijí v Jižní Koreji, vysílají balony s letáky přes přísně střeženou hranici již desítky let. Jejich poslední akce přišla krátce poté, co KLDR informovala, že do Jižní Koreje vyslala 3500 balonů s 15 tunami odpadu. Balony s odpadem přiměly Soul pozastavit mezikorejskou vojenskou dohodu z roku 2018 a obnovit vojenské aktivity v blízkosti hranice.

Jižní Korea rovněž uvedla, že v reakci na severokorejské balony s odpadem by mohla obnovit hlášení z tlampačů umístěných na hranici. Z nich Jižní Korea v minulosti vysílala zprávy ze světa, informace o špatné hospodářské situaci a porušování lidských práv v Severní Koreji či jihokorejskou populární hudbu.

V neděli KLDR oznámila, že svou svou operaci s vysíláním balonů s odpadem přerušuje, ale že by ji mohla obnovit, pokud na severokorejském území přistanou letáky kritizující KLDR.