"Vyhodili nás jako psy." Šokovaná ruská legenda sleduje hokejový šampionát

Hokejové mistrovství světa budí pozornost i v Rusku, přestože se tamní reprezentace turnaje nesmí účastnit. Legenda sovětské "sborné" Vjačeslav Fetisov tvrdí, že každý, kdo sleduje přímé přenosy, je zrádce, sportovní kanály však zápasy stále vysílají. Další média pak fantazírují o sestavách, jaké by Rusko mohlo mít, pokud by na šampionát probíhající v Dánsku a Švédsku smělo.

Poslanec ruské Státní dumy, někdejší dlouholetý kapitán "Sborné komandy" a jeden z nejlepších hokejových obránců všech dob Vjačeslav Fetisov je - dle svých slov - šokován. Vylíčil, jak před několika dny sledoval hokejový zápas Kontinentální hokejové ligy (ruské KHL) mezi Lokomotivem a Traktorem, když někdo přepnul na zápas hraný na mistrovství světa.

"Pro mě neexistuje žádné mistrovství světa. Naše kluky vyhnali jako psy. Uzavřené téma. Kdo se na to může dívat?" prohlásil Fetisov v rozhovoru se serverem Odds.ru. "Myslím, že všichni normální muži mě podporují a nesledují tyhle kraviny," řekl s tím, že každý, kdo zápasy hokejového šampionátu sleduje, je zrádce. "Naši kluci bojují o naši budoucnost a my sedíme a sledujeme národní týmy těchto zemí. Říkám to už tři roky - proč to děláme a pro koho?"

Fetisov připomněl, že ruský tým se nesmí účastnit mistrovství světa. Vyloučili jej, stejně jako reprezentanty Běloruska, kvůli válce, kterou armáda na rozkaz prezidenta Vladimira Putina zahájila v únoru 2022 proti Ukrajině. V Rusku tradičně existuje úzké propojení sportu s politikou, kdy si na velkých mezinárodních akcích snaží zlepšit renomé. I proto se zákaz účasti na podobných vrcholných akcích mnohým Rusům vůbec nelíbí.

Přesto ale letošní mistrovství světa - navzdory absenci jejich národního týmu - sledují, byť v menší míře než v minulosti. Sportovní kanál Match TV nadále vysílá klíčové zápasy. Většina sportovních médií pak také vedle aktuálních zápasů připomíná ruská historická vítězství a kupříkladu sportovní web Čempionát.ru dokonce fantazíruje o silné sestavě, kterou by tým mohl mít, kdyby jej Mezinárodní hokejová federace (IIHF) na šampionát pustila.

Síla ruského týmu je přitom spíš už jen mýtus. Rusko před invazí na Ukrajinu vyhrálo mistrovství světa v hokeji naposledy v roce 2014, nyní v izolaci prohrává zápasy se sousedním Běloruskem nebo Kazachstánem. "Až se vrátíme, budeme připraveni porazit jakýkoli tým. Nezáleží na tom, zda Kanada, USA, jakou mají sestavu. Je nám to jedno," burcuje navzdory tomu trenér týmu s názvem Rusko25 Roman Rotenberg.

Mezinárodní hokejová federace zakázala ruským hráčům účast na mezinárodních turnajích v roce 2022, od té doby zákazy postupně prodlužuje. V únoru oznámila, že se ruská reprezentace nesmí zúčastnit ani mistrovství světa 2026, které se uskuteční ve Švýcarsku.