Riskantní řez. Pobaltí se odpojilo od ruské energetické sítě, hrozí kyberútoky

Pobaltí přerušuje poslední pouto, které ho z dob Sovětského svazu váže k Rusku. Po letech příprav a rozsáhlých investic se Litva, Lotyšsko a Estonsko odpojily v sobotu ráno od společné energetické sítě s Ruskem a Běloruskem. Zároveň se přidají k síti členských zemí Evropské unie.

Pobaltské země se definitivně rozhodly pro tento krok po rozsáhlé ruské agresi proti Ukrajině před třemi lety. Další setrvávání ve společné síti s Ruskem vyhodnotily jako velké riziko, protože Moskva mohla ovlivňovat stabilitu elektrických soustav Litvy, Lotyšska a Estonska.

Pobaltí postupně přerušilo šestnáct elektrorozvodných kabelů z Ruska a Běloruska, v sobotu skončí i ten poslední. V neděli všechny tři země kompletně přejdou na elektrorozvodnou síť Polska, Švédska a Finska. V důsledku tohoto rozhodnutí se ocitne mimo ruský systém také ruská Kaliningradská oblast, která je oddělena od ruského území Litvou a Polskem. Kaliningrad se tak stane v produkci elektřiny ostrovem s vlastními zdroji.

Litva, Lotyšsko a Estonsko společně vyčíslily celkové náklady operace na 1,2 miliardy eur (přes 30 miliard korun). "Není to jen technická otázka. Historicky a symbolicky je to pro nás velký zlom," napsal na sociálních sítích litevský ministr energetiky Žygimantas Vaičiunas.

Samotný víkendový proces odpojení a připojení není bez rizik. "Hrozba kybernetických útoků je velká," varoval v prohlášení litevský operátor Litgrid. "Rizika jsou, ale víme o nich a připravili jsme se. Máme plány pro různé scénáře," oznámila lotyšská premiérka Evika Silinová. Estonsko zaznamenalo v posledních týdnech zvýšený prodej generátorů.

Litva, Lotyšsko i Estonsko se jednoznačně postavily za Ukrajinu a dodávají jí vojenskou pomoc. Zároveň udržují své armády v pohotovosti a na hranicích s Běloruskem a Ruskem budují zákopy, minová pole a zátarasy. Pro případ, že by se ruské vedení rozhodlo pro útok na Pobaltí, přestože všechny tři země jsou členy NATO.

"Nemyslím si, že by nějaká hrozba existovala v řádu měsíců. Rusové přesunuli mnoho svých vojsk od Pobaltí na Ukrajinu. Co by se ale stalo, pokud by Ukrajina padla, to samozřejmě nevíme. Na rozdíl od nás Moskva nemá problém s vlastními ztrátami. Pro ně jsou snesitelné i obrovské lidské ztráty na Ukrajině," řekl loni Aktuálně.cz plukovník Linad Idzelis, který velí dobrovolné armádní jednotce nazvané Litevští střelci.

Všechny tři republiky anektoval Sovětský svaz v roce 1940 na základě paktu Molotov-Ribbentrop, kterým si Stalin a Hitler rozdělili mezi své říše část východní Evropy. Později se stalo celé Pobaltí součástí SSSR až do jeho rozpadu v roce 1991.

Během uplynulých dvou let některé lodě poškodily podmořské kabely, které propojují v Baltském moři Litvu, Lotyšsko a Estonsko se Skandinávií. Lodě většinou o kabely zavadily kotvou, podle rozvědek pobaltských zemí jde velmi pravděpodobně o sabotáže před plánovaným přechodem do systému evropské elektrické sítě. Například loni 26. prosince nákladní plavidlo poškodilo kabel Estlink2 mezi Finskem a Estonskem. Na vině byl ropný tanker plující pod vlajkou Cookových ostrovů, přepravující ruskou ropu.

Video: NATO zahájilo operaci v Baltském moři