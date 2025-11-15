Zahraničí

Reálné ženy mají problém. "Nové" partnerky budou dávat mužům to, co ony nikdy nemohou

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 2 hodinami
Virtuální partnerky řízené umělou inteligencí mohou být podle herního vývojáře Marka Rosy v budoucnu pro mnoho lidí přitažlivější než skuteční partneři. Nabídnou dokonalou pozornost, neustálou dobrou náladu a vztah bez tvrdých konfliktů, tvrdí autor projektu AI People. V novém díle Krotitelů bossů mluví o tom, že lidstvo čeká zásadní změna, jak bude prožívat intimitu i partnerské vztahy.
Krotitelé bossů - AI přítelkyně | Video: Jakub Zuzánek, Vojtěch Gross

Virtuální přítelkyně řízené AI budou podle herního vývojáře Marka Rosy v mnoha ohledech "lepší" než skutečné partnerky. V nejnovějším díle Krotitelů bossů popisuje situace, kde umělá přítelkyně bude přesně vědět, jak svého uživatele potěšit, jak s ním mluvit a jak dávkovat emoce tak, aby udržela příjemnou atmosféru. "Bude vždy veselá, občas udělá nějaké malé drama, ale nikdy nic velkého, aby se z toho nestal toxický vztah," vysvětluje v rozhovoru. Díky tomu, že se AI může kompletně přizpůsobit preferencím uživatele, dokáže podle Rosy vytvořit ideální vztah "od rána do večera".

Rosa navíc tvrdí, že žádný skutečný člověk nemůže takovou míru přizpůsobení nabídnout. Lidský partner má vlastní zájmy, limity i nálady, zatímco AI se může plně "obětovat" pro spokojenost svého uživatele. Virtuální přítelkyně si navíc bude pamatovat všechny jeho preference, přizpůsobí styl komunikace i chování a vytvoří prostředí, ve kterém bude člověk zažívat neustálé pozitivní reakce. To může být podle Rosy pro část populace natolik přesvědčivé, že dá přednost digitálním vztahům před těmi skutečnými. "Lidé mají rádi věci, které jsou příjemné, jednoduché, dostupné a nekomplikované," vysvětluje v podcastu.

Zároveň ale upozorňuje, že část lidí bude naopak hledat autenticitu a lidský kontakt mimo digitální svět. Podle něj vzniknou dvě výrazné tendence: jedni se ponoří do AI vztahů, protože budou jednodušší, levnější a emocionálně "pohodlnější", zatímco druzí budou naopak utíkat k reálným zážitkům a opravdové lidské přítomnosti. Přesto Rosa očekává, že digitální partneři se stanou mainstreamem a zásadně promění způsob, jakým lidé navazují vztahy i tráví čas.

 
