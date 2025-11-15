Reálné ženy mají problém. "Nové" partnerky budou dávat mužům to, co ony nikdy nemohou

Virtuální přítelkyně řízené AI budou podle herního vývojáře Marka Rosy v mnoha ohledech "lepší" než skutečné partnerky. V nejnovějším díle Krotitelů bossů popisuje situace, kde umělá přítelkyně bude přesně vědět, jak svého uživatele potěšit, jak s ním mluvit a jak dávkovat emoce tak, aby udržela příjemnou atmosféru. "Bude vždy veselá, občas udělá nějaké malé drama, ale nikdy nic velkého, aby se z toho nestal toxický vztah," vysvětluje v rozhovoru. Díky tomu, že se AI může kompletně přizpůsobit preferencím uživatele, dokáže podle Rosy vytvořit ideální vztah "od rána do večera".
Nejnovější díl Krotitelů bossů najdete i ve své oblíbené podcastové aplikaci:
Rosa navíc tvrdí, že žádný skutečný člověk nemůže takovou míru přizpůsobení nabídnout. Lidský partner má vlastní zájmy, limity i nálady, zatímco AI se může plně "obětovat" pro spokojenost svého uživatele. Virtuální přítelkyně si navíc bude pamatovat všechny jeho preference, přizpůsobí styl komunikace i chování a vytvoří prostředí, ve kterém bude člověk zažívat neustálé pozitivní reakce. To může být podle Rosy pro část populace natolik přesvědčivé, že dá přednost digitálním vztahům před těmi skutečnými. "Lidé mají rádi věci, které jsou příjemné, jednoduché, dostupné a nekomplikované," vysvětluje v podcastu.
Zároveň ale upozorňuje, že část lidí bude naopak hledat autenticitu a lidský kontakt mimo digitální svět. Podle něj vzniknou dvě výrazné tendence: jedni se ponoří do AI vztahů, protože budou jednodušší, levnější a emocionálně "pohodlnější", zatímco druzí budou naopak utíkat k reálným zážitkům a opravdové lidské přítomnosti. Přesto Rosa očekává, že digitální partneři se stanou mainstreamem a zásadně promění způsob, jakým lidé navazují vztahy i tráví čas.