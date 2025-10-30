Princ Harry neplánuje americké občanství. V podcastu vtipkoval o svém přízvuku

Princ Harry řekl, že "nejameričtější" věcí, kterou dělá, je surfování, a se smíchem dodal, že kvůli svým "kuřecím nohám" raději nenosí kraťasy.
V jednu chvíli princ také žertoval, že by Minhaje "pasoval na rytíře", kdyby měl po ruce meč, a pokusil se také o americký přízvuk.
Minhaj si mj. utahoval z pasáže z Harryho memoárů Spare (česky vyšly pod názvem Náhradník), kde princ prozradil, že jeho otec, tehdejší princ Charles, mu dával "oficiální příspěvek na oblečení" - ale pouze na formální oblečení.
Kromě komediálních témat se Minhaj s Harrym dostali i k vážnějším věcem. Od duševního zdraví až po rostoucí negativní vliv sociálních sítí na malé děti.
Na otázku, zda se stane občanem USA, princ odmítl tuto možnost vyloučit a řekl: "V tuto chvíli to nemám v plánu."
Mladší syn krále Karla III. odstoupil v roce 2020 z královských povinností a přestěhoval se do Kalifornie, kde žije s manželkou Meghan Markleovou a jejich dvěma dětmi - Archiem a Lilibet. Od svého odchodu z Británie se Harry spolu s manželkou vyjadřovali velmi kriticky o královské rodině v televizních dokumentech i v Harryho zmíněné biografické knize.
S otcem, králem Karlem III., se princ Harry naposledy viděl v září při návštěvě Londýna. Jeho starší bratr, princ William, se s ním ale podle informací z britských médií odmítl setkat.