Princ Harry neplánuje americké občanství. V podcastu vtipkoval o svém přízvuku

před 1 hodinou
Princ Harry zatím nepřemýšlí o tom, že by si zažádal o americké občanství. Řekl to v podcastu amerického komika Hasana Minhaje. V asi hodinovém rozhovoru řešili humorná, ale i vážná témata. Kromě toho, jestli má princ dostatečně americký přízvuk, se dostali třeba i k Harryho obavám o duševní zdraví dětí.
Princ Harry při návštěvě Kanady loni v listopadu.
Princ Harry při návštěvě Kanady loni v listopadu. | Foto: Reuters

Princ Harry řekl, že "nejameričtější" věcí, kterou dělá, je surfování, a se smíchem dodal, že kvůli svým "kuřecím nohám" raději nenosí kraťasy. 

V jednu chvíli princ také žertoval, že by Minhaje "pasoval na rytíře", kdyby měl po ruce meč, a pokusil se také o americký přízvuk. 

Minhaj si mj. utahoval z pasáže z Harryho memoárů Spare (česky vyšly pod názvem Náhradník), kde princ prozradil, že jeho otec, tehdejší princ Charles, mu dával "oficiální příspěvek na oblečení" - ale pouze na formální oblečení.

Kromě komediálních témat se Minhaj s Harrym dostali i k vážnějším věcem. Od duševního zdraví až po rostoucí negativní vliv sociálních sítí na malé děti. 

Na otázku, zda se stane občanem USA, princ odmítl tuto možnost vyloučit a řekl: "V tuto chvíli to nemám v plánu."

Princ Harry se chce usmířit s rodinou. Obává se o život krále

Britain's Prince Harry's appeal against ruling on UK police protection

Mladší syn krále Karla III. odstoupil v roce 2020 z královských povinností a přestěhoval se do Kalifornie, kde žije s manželkou Meghan Markleovou a jejich dvěma dětmi - Archiem a Lilibet. Od svého odchodu z Británie se Harry spolu s manželkou vyjadřovali velmi kriticky o královské rodině v televizních dokumentech i v Harryho zmíněné biografické knize.

S otcem, králem Karlem III., se princ Harry naposledy viděl v září při návštěvě Londýna. Jeho starší bratr, princ William, se s ním ale podle informací z britských médií odmítl setkat.

 
Aktualizováno před 4 hodinami
