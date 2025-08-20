Zahraničí

Tragická nehoda. Při srážce kamionu s autobusem v Afghánistánu zemřelo 76 lidí

Aktualizováno před 2 hodinami
Počet mrtvých při úterní srážce nákladního vozu, motocyklu a autobusu s pracovními migranty na západě Afghánistánu vzrostl na 76. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Dosavadní bilance činila více než 50 mrtvých.
Afghánští občané deportovaní z Íránu čekají na nástup do autobusu, červenec 2025, ilustrační foto.
Afghánští občané deportovaní z Íránu čekají na nástup do autobusu, červenec 2025, ilustrační foto. | Foto: Reuters

"Přišlo o život 76 osob (…) a tři další jsou ve vážném stavu," uvedl mluvčí guvernéra provincie Herát v prohlášení s tím, že nehoda se odehrála v okrese Guzara.

Srážku způsobil podle policie řidič autobusu rychlou a nepozornou jízdou. Většina obětí cestovala v autobuse, zahynuli také ale dva lidé z nákladního vozu a dva cestující na motocyklu. Dopravní nehody jsou v Afghánistánu poměrně časté; může za to špatný stav silnic a nerespektování bezpečnostních předpisů.

Autobus přepravoval Afghánce, kteří se vrátili z Íránu, a směřoval do Kábulu, řekl AFP regionální činitel.

Ze sousedního Íránu se v posledních měsících vracejí statisíce migrantů, protože Teherán nařídil, aby zemi opustili všichni Afghánci, kteří v ní žili nelegálně. Podobné situaci čelí Afghánci v Pákistánu nebo Tádžikistánu. Jen za rok 2025 se do Afghánistánu vrátilo více než 1,9 milionu lidí, uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Kvůli válkám a politické nestabilitě uteklo z Afghánistánu velké množství lidí, nejčastěji hledali azyl v sousedních státech, tedy v Íránu, Pákistánu a Tádžikistánu, ale řada se jich uchýlila i do Evropy nebo do Spojených států.

Asistenční mise Organizace spojených národů v Afghánistánu v červenci uvedla, že afghánské hnutí Tálibán se dopustilo vážného porušení lidských práv, včetně případů mučení, vůči Afgháncům, kteří byli vyhoštěni z Íránu, Pákistánu a jiných zemí. Tálibán tato obvinění podle agentury AFP popřel.

 
před 43 minutami
