Po sněhové bouři se na východě USA čeká náledí. Kvůli kalamitě dva lidé zemřeli

před 1 hodinou

Sněhová bouře na východním pobřeží USA sice pominula, ale na silnicích a chodnících se tvoří námrazy. Podle agentury AP v úterý zahynuli dva lidé. Podle dodavatelů elektřiny bouře přerušila dodávku do 220 tisíc domácností a podniků, letiště zrušila přes 6000 letů. Většina škol byla znovu otevřena.

New York - Po sněhové bouři Stella, která v úterý zasáhla atlantické pobřeží USA, spadly na mnoha místech teploty o deset až 25 stupňů oproti sezónnímu průměru. Školy byly až na Boston znovu otevřeny, avšak na silnicích a chodnících se tvoří námrazy. Podle agentury AP v úterý zemřeli dva lidé.

"Zbytky sněhu dnes (ve středu) ráno zmrznou, takže situace na silnicích a chodnících bude nebezpečná," oznámila Národní meteorologická služba. Podle předpovědí se za nízké noční teploty napadený mokrý sníh mění v ledovou krustu.

Na některých místech v úterý napadlo až 30 centimetrů sněhu. Ačkoli se ve většině východní států situace vrací do normálu, v Bostonu zůstanou i ve středu zavřeny školy kvůli nutnosti odklidit sníh. Starosta Marty Walsh vyzval lidi k maximální opatrnosti. Bouři, která zasáhla území od Virginie po Novou Anglii, provázel v Massachusetts vítr o rychlosti až 100 kilometrů v hodině. V Bostonu napadlo necelých 20 centimetrů sněhu.

Dva mrtví jsou 16letá dívka, která v New Hampshiru nabourala s vozem na zasněžené silnici a narazila do stromu. V Connecticutu zemřel muž po srážce se sněžným pluhem.

Původně kalamitní předpověď pro New York se nepotvrdila. Napadlo tam stejně jako ve Washingtonu jenom několik centimetrů sněhu, i když se předpokládala až 60centimetrová nadílka. Guvernéři států New York, New Jersey, Pensylvánie a Virginie vyhlásili kvůli bouři varování. "Matka příroda je někdy nepředvídatelná dáma," prohlásil k úterní situaci newyorský guvernér Andrew Cuomo.

Podle dodavatelů elektřiny bouře přerušila dodávku do 220 tisíc domácností a podniků, letiště zrušila přes 6000 letů, z nichž asi polovina se týkala New Yorku. Ve Washingtonu dostali státní zaměstnanci povolení přijít do práce se tříhodinovým zpožděním nebo si vzít volno, či pracovat z domova.

Jak připomenula AP, Stella se přihnala jen několik dní poté, co na východním pobřeží teploty dosahovaly až 15 stupňů Celsia a města se chystala zprovoznit kašny. "Samozřejmě jsme to vše pozastavili, nejprve je třeba uklidit. Třešně jsou těsně před rozkvětem," řekl zaměstnanec správy washingtonských parků Jeff Gowen.

Východ USA zasáhla sněhová bouře Stella. | Video: Associated Press | 00:41

autor: ČTK