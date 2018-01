Spojené státy plánují odstoupit od jaderné dohody s Íránem, řekl Pence v Izraeli

před 2 hodinami

Izrael, který Írán vnímá jako svého úhlavního nepřítele, dohodu dlouhodobě kritizuje.

Jeruzalém - Americký viceprezident Mike Pence v úterý na závěr návštěvy Izraele zopakoval, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa má v plánu odstoupit od mezinárodní jaderné dohody s Íránem, pokud nebude pozměněna. Uvedla to agentura AP. Zda se podaří obnovit izraelsko-palestinské mírové rozhovory, o tom podle Pence rozhodne ochota palestinské strany jednat.

Pence v pondělí v izraelském parlamentu řekl, že Spojené státy přesunou svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma do konce roku 2019, a opakovaně označil Jeruzalém za hlavní město Izraele. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu při té příležitosti podotkl, že krok Washingtonu se zapíše do dějin jako jeden z nejdůležitějších v historii Izraele.

"Dáváme našim evropským spojencům jasnou zprávu, že nadešel čas dohodu s Íránem změnit," řekl Pence. "V nadcházejících letech můžeme proti Íránu zavést přísné sankce, které mu zabrání vyrobit jaderné zbraně, a slibujeme, že budeme úzce spolupracovat s našimi spojenci po celém světě, abychom toho docílili," řekl Pence izraelskému prezidentovi.

Dohodu s Íránem, kterou v roce 2015 uzavřelo šest velmocí včetně USA, označil Trump za "příšernou". Smlouva omezuje protiíránské sankce výměnou za zpomalení tempa jeho jaderného programu. Podle amerických zákonů smějí být sankce uvolněny maximálně na 120 dnů, takže vláda musí o prodloužení mírnějšího režimu každé čtyři měsíce znovu jednat. Trump nedávno režim mírnějších sankcí prodloužil, ale sdělil, že naposledy.

V rozhovoru s agenturou Reuters Pence řekl, že obnova mírových rozhovorů s Palestinci závisí na ochotě palestinské strany jednat. Palestinské vedení ale přestalo Spojené státy považovat za důvěryhodného prostředníka mírových rozhovorů, když Trump na začátku prosince uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele. Zdroj z Bílého domu agentuře Reuters řekl, že administrativa doufá, že plán dalších rozhovorů bude oznámen letos. Tento zdroj ale zároveň přiznal, že kontakt mezi Bílým domem a Palestinci od Trumpova prohlášení o Jeruzalému nebyl obnoven.

Pobyt v Izraeli Pence ukončil návštěvou památníku obětí holokaustu Jad vašem a modlitbou u Zdi nářků, která je nejvýznamnější památkou judaismu.