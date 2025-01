Oceněný slovenský student odmítl podat ruku Pellegrinimu. Vyhrál díky lži, tvrdí

Slovenský středoškolák Simon Omaník odmítl podat ruku prezidentu Peteru Pellegrinimu při předávání ocenění za účast na mezinárodních studentských olympiádách. Denníku N řekl, že s hlavou státu má osobní i politický problém.

Pellegrini v pondělí přijal více než tři desítky studentů středních škol, kteří získali medaile na studentských olympiádách. Omaník loni skončil třetí na matematické olympiádě v maďarském Segedínu (Szegedu).

Ceremonie se spolu s Pellegrinim zúčastnil také ministr školství Tomáš Drucker. Kamery zachytily, jak si Omaník z rukou ministra nejprve převzal ocenění, a když přistoupil k Pellegrinimu, gestem odmítl potřást si s ním rukou.

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) January 13, 2025

"S prezidentem Pellegrinim mám osobní a politický problém proto, že podle mě se dostal do paláce podvodem a lží na lidech," vysvětlil později svůj čin 19letý student.

Pellegrinimu vyčetl mimo jiné to, že v předvolební kampani obvinil svého protikandidáta ze snah zavléct Slovensko do války na Ukrajině. "Byla to lež a útok na nejnižší lidské pudy," dodal student bratislavského gymnázia, který na předávání ocenění přišel se stužkou v ukrajinských národních barvách.

Na nepodání ruky prezidentovi ze strany oceněného studenta reagoval generální prokurátor Maroš Žilinka. Podle něj se jedná o "smutnou vizitku slovenské reality" a rovněž "nemístný a neuctivý projev vůči autoritě a vážnosti prezidenta".

Osmačtyřicetiletý Pellegrini, který loni v dubnu v přímé volbě prezidenta z pozice předsedy parlamentu a vládní strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) porazil diplomata Ivana Korčoka, vystřídal v úřadu Zuzanu Čaputovou. Ta se o další pětiletý mandát neucházela.

Je to už druhé odmítnutí, kterého se Pellegrinimu v posledních dnech dostalo. Minulý týden si herečka Zdena Studenková odmítla převzít od prezidenta státní vyznamenání kvůli "momentální situaci" ve slovenské kultuře, připomněl Denník N.