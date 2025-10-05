Zahraničí

Na svahu Mount Everestu uvěznila sněhová bouře asi 1000 lidí, zasahují tam záchranáři

před 1 hodinou
Na tibetských svazích Mount Everestu jsou v plném proudu záchranné práce, sněhová bouře tam v horolezeckých táborech na východní straně hory uvěznila asi 1000 lidí. S odvoláním na čínská média o tom v neděli informuje stanice BBC.
Turisté opouštějící svůj tábor za neobvykle silného sněžení a deště bičujícího Himálaj v Tibetu, 5. října 2025 (výstřižek z videa).
Turisté opouštějící svůj tábor za neobvykle silného sněžení a deště bičujícího Himálaj v Tibetu, 5. října 2025 (výstřižek z videa). | Foto: Reuters

Stovky místních vesničanů a záchranné týmy byly nasazeny k odklízení sněhu, který blokuje přístup do oblasti v nadmořské výšce přes 4900 metrů. Podle místních médií bylo prozatím zachráněno 350 lidí, kteří byli odvedeni do blízké obce.

Sněhová bouře začala už v pátek a postupně zesílila právě na východní straně, kterou si oblíbili horolezci. "Počasí není v tomto roce normální. Horský vůdce říkal, že takové počasí v říjnu ještě nezažil," uvedl jeden ze zachráněných. "Byla velká zima a vlhko. Hrozilo opravdové riziko hypotermie," dodal.

Region v současné době sužuje extrémní počasí. V sousedním Nepálu si prudké deště a následné sesuvy půdy vyžádaly nejméně 43 obětí. Jižní pobřeží Číny zasáhl tajfun Matmo, což si vynutilo evakuaci více než 150 000 lidí, píše BBC.

 
Další zprávy