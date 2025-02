Na pláži v Tasmánii uvázlo přes 150 kosatek černých, žijící budou utraceny

Více než 150 kosatek černých uvázlo na pláži na ostrově Tasmánie. S odvoláním na australské úřady o tom informuje agentura AP. Naživu je zatím 90 těchto kytovců, odborníci se je ale rozhodli kvůli nepříznivým podmínkám utratit.

Na pláž nacházející se nedaleko osady Arthur River na severozápadě ostrova dorazili odborníci na mořské živočichy, mezi nimi veterináři. Na pláži je 157 kosatek černých a úřady původně uváděly, že 136 je naživu, později ale tento počet snížily na 90.

Snahy zvířatům pomoci komplikují vítr, podmínky na moři i skutečnost, že jde o velmi odlehlé místo, kam není snadné dopravit potřebné speciální vybavení. Každá z kosatek přitom může vážit až tři tuny a některé z nich mohly být na mělčině až 48 hodin, uvedla agentura.

"Dnes ráno jsme se pokusili dvě kosatky vypustit na vodu, ale neúspěšně. Podmínky na moři nám to neumožňují," řekla členka zásahové jednotky Shelley Grahamová. Svědkyně na místě popsala, jak se voda vzdouvala a kosatky sebou na břehu zmítaly. "Prostě umíraly a nořily se do písku, včetně mláďat. Je to smutné," dodala.

"Čím déle jsou tato zvířata na vzduchu, tím déle trpí. Všechny další možnosti byly neúspěšné," uvedl mořský biolog Kris Carlyon s tím, že přeživší kosatky budou muset být utraceny.

Zatím není jasné, proč kosatky na pláži uvázly, a odborníci budou zkoumat těla uhynulých jedinců, aby se to pokusili objasnit. AP se domnívá, že důvodem může být dezorientace způsobená hlasitými zvuky, nemoc, stáří, zranění, útěk před predátory nebo nepříznivé počasí.

Tasmánské úřady podobný případ týkající se kosatek černých zaznamenaly naposledy v roce 1974. Tehdy rovněž na pláži poblíž Stanley na severozápadní straně ostrova uvázlo více než 160 jedinců.

Do takové situace se na Tasmánii dostávají obvykle kulohlavci. V roce 2022 v Macquarie Harbour na západním pobřeží Tasmánie uvázlo 230 kulohlavců, z nichž většina uhynula. Dva roky předtím na stejném místě na mělčině uvázlo rekordních 470 kulohlavců černých, kteří také z velké části uhynuli.