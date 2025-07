My Ukrajinci víme přesně, co Putin chce. Vžijte se do naší kůže, říká analytik

"To je šílené, to nikdy neuděláme," říká ukrajinský politolog a analytik Oleksij Haran k tomu, že by Ukrajina Rusku poskytla okupovaná ukrajinská území. "Ani svět by to jen tak nepřijal, protože by to znamenalo, že si větší státy mohou dělat, co chtějí," doplňuje.

3:26 Rozhovor Matyáše Zrna s ukrajinským politologem Oleksijem Haranem | Video: Matyáš Zrno