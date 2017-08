Muž, který u Paříže najel do pizzerie a zabil mladou dívku, byl příčetný

před 8 minutami

Nedaleko Paříže najel řidič záměrně do pizzerie. Zemřela dvanáctiletá dívka. | Video: AP/Nathalie Coue | 00:54

Muž, který v pondělí najel autem do restaurace u Paříže, byl v době incidentu příčetný, a je tak za svůj čin plně odpovědný. Podle agentury AP to oznámila místní prokuratura s odvoláním na výsledky psychiatrického testu pachatele. Už dříve úřady uvedly, že jeho případ nehodnotí jako teroristický čin. Dvaatřicetiletý řidič najel v obci Sept-Sorts pozdě večer do pizzerie, kde zabil mladou dívku a další lidi zranil. V té době byla restaurace plná lidí, bylo jich tam kolem 30. Zatím není jasné, zda muž bude obžalován z úmyslného či neúmyslného zabití. Předtím se hovořilo o tom, že se tímto způsobem zřejmě pokusil o sebevraždu.

