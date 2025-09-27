Zahraničí

Moldavsko vyloučilo z nedělních voleb další proruskou stranu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Moldavská volební komise vyloučila z nedělních parlamentních voleb proruskou stranu Velké Moldavsko (Moldova Mare) kvůli podezření z nelegálního financování. Je to již druhá proruská strana vyřazená jen několik dní před hlasováním.
Momentka z předvolební kampaně v Moldavsku.
Momentka z předvolební kampaně v Moldavsku. | Foto: Jaroslav Synčák

Volební komise oznámila, že stranu vyloučila na základě zjištění bezpečnostních a zpravodajských služeb, že uskupení využívalo nelegální financování a zahraniční prostředky. 

Vyloučení strany přichází v době, kdy v Moldavsku panují obavy, že se Rusko snaží zasahovat do voleb, a také z toho, jaký dopad mohou mít volby na moldavské směřování k členství v Evropské unii. Volební komise dodala, že strana je také podezřelá z uplácení voličů s cílem ovlivnit výsledky voleb. Šéfka strany Victoria Furtunaová rozhodnutí označila za zaujaté a uvedla, že se strana proti němu odvolá.

Volební komise zjistila, že strana využívala neohlášené finanční zdroje. Je rovněž podezřelá z toho, že poskytovala voličům peníze ve snaze ovlivnit výsledky voleb. Úředníci také podezřívají stranu, že působila jako nástupce dříve zakázané strany vedené uprchlým proruským obchodním magnátem Ilanem Šorem.

Související

Tuhle strategickou zemi Rusové nechtějí ztratit. O souboji bude brzo jasno

FILE PHOTO: Moldova's pro-European Party of Action and Solidarity (PAS) launches election campaign in Chisinau

Nedělní parlamentní volby jsou považovány za zlomové pro Moldavsko, bývalou sovětskou republiku a kandidáta na členství v Evropské unii. Vládnoucí proevropská Strana akce a solidarity (PAS) vedená prezidentkou Maiou Sanduovou má od roku 2021 parlamentní většinu. Průzkumy veřejného mínění však ukazují, že by o ni mohla přijít. Opoziční strany se snaží získat voliče, kteří jsou znepokojeni vysokými životními náklady, rostoucí chudobou a stagnující ekonomikou. Analytici se domnívají, že nutnost vládnout v koalici by mohla zkomplikovat snahu PAS o vstup Moldavska do EU do roku 2030.

Minulý týden byla vyloučena z účasti ve volbách jiná proruská strana, Srdce Moldavska, která je součástí proruského vlasteneckého bloku. Rusko tvrdí, že se do vnitřních záležitostí jiných zemí nevměšuje.

Moldavsko, kde žije zhruba 2,5 milionu obyvatel, patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

 
Mohlo by vás zajímat

"Nařizuji ministru války." Trump schválil vyslání vojáků do dalšího amerického města

"Nařizuji ministru války." Trump schválil vyslání vojáků do dalšího amerického města

"Zatkněte Asada." Syrská justice pase po bývalém vůdci kvůli vraždám a mučení

"Zatkněte Asada." Syrská justice pase po bývalém vůdci kvůli vraždám a mučení

"Bylo by lepší, aby vyhrál Babiš." Slovenský prezident má pár vzkazů pro Prahu

"Bylo by lepší, aby vyhrál Babiš." Slovenský prezident má pár vzkazů pro Prahu

"Nesestřelili jsme je." Dánsko hlásí nový incident s drony nad vojenským letištěm

"Nesestřelili jsme je." Dánsko hlásí nový incident s drony nad vojenským letištěm
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Moldavsko Rusko Kišiněv Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

Aktualizováno před 17 minutami
Česká jízda pokračuje. Menšík vyzrál na nepříjemného soupeře, Nosková se pomstila
2:29

Česká jízda pokračuje. Menšík vyzrál na nepříjemného soupeře, Nosková se pomstila

Tenistka Linda Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu vítězstvím 6:3, 6:2 ve 2. kole nad domácí Číňankou Wang Si-jü.
Aktualizováno před 17 minutami
Kvíz: Čapek, nebo Mornštajnová? Vyzkoušejte si, jak se vyznáte v české literatuře
Infografika

Kvíz: Čapek, nebo Mornštajnová? Vyzkoušejte si, jak se vyznáte v české literatuře

Náš lehce záludný kvíz ověří vaši znalost literárních klasiků, poetických básní, žánrově různorodých románů, ale i cen Magnesia Litera. 
před 33 minutami
"Nařizuji ministru války." Trump schválil vyslání vojáků do dalšího amerického města

"Nařizuji ministru války." Trump schválil vyslání vojáků do dalšího amerického města

Americký prezident Donald Trump schválil vyslání jednotek do města Portland na severozápadě Spojených států.
před 47 minutami
Sparta za poločas zničila Baník. Karviná dala na Slovácku vítězný gól v deseti

Sparta za poločas zničila Baník. Karviná dala na Slovácku vítězný gól v deseti

Bohemians doma remizovali s Olomoucí 2:2.
před 1 hodinou
Když trakař jede na řízky se salátem. Fanoušci pražských S podnikli bizarní výpravu

Když trakař jede na řízky se salátem. Fanoušci pražských S podnikli bizarní výpravu

Bizarní výpravu na slavné derby pražských S podnikli přesně před šedesáti lety dva fotbaloví nadšenci.
před 1 hodinou
"Zatkněte Asada." Syrská justice pase po bývalém vůdci kvůli vraždám a mučení

"Zatkněte Asada." Syrská justice pase po bývalém vůdci kvůli vraždám a mučení

Zatykač vydaly syrské úřady kvůli brutálnímu zásahu bezpečnostních sil proti pokojným protestům v roce 2011 v provincii Dará.
před 1 hodinou
"Bylo by lepší, aby vyhrál Babiš." Slovenský prezident má pár vzkazů pro Prahu

"Bylo by lepší, aby vyhrál Babiš." Slovenský prezident má pár vzkazů pro Prahu

Hlava Slovenska Peter Pellegrini v rozhlasovém diskusním pořadu tvrdil, že Slovensko je zneužíváno v české předvolební kampani.
Další zprávy