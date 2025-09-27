Moldavsko vyloučilo z nedělních voleb další proruskou stranu

Volební komise oznámila, že stranu vyloučila na základě zjištění bezpečnostních a zpravodajských služeb, že uskupení využívalo nelegální financování a zahraniční prostředky.
Vyloučení strany přichází v době, kdy v Moldavsku panují obavy, že se Rusko snaží zasahovat do voleb, a také z toho, jaký dopad mohou mít volby na moldavské směřování k členství v Evropské unii. Volební komise dodala, že strana je také podezřelá z uplácení voličů s cílem ovlivnit výsledky voleb. Šéfka strany Victoria Furtunaová rozhodnutí označila za zaujaté a uvedla, že se strana proti němu odvolá.
Volební komise zjistila, že strana využívala neohlášené finanční zdroje. Je rovněž podezřelá z toho, že poskytovala voličům peníze ve snaze ovlivnit výsledky voleb. Úředníci také podezřívají stranu, že působila jako nástupce dříve zakázané strany vedené uprchlým proruským obchodním magnátem Ilanem Šorem.
Nedělní parlamentní volby jsou považovány za zlomové pro Moldavsko, bývalou sovětskou republiku a kandidáta na členství v Evropské unii. Vládnoucí proevropská Strana akce a solidarity (PAS) vedená prezidentkou Maiou Sanduovou má od roku 2021 parlamentní většinu. Průzkumy veřejného mínění však ukazují, že by o ni mohla přijít. Opoziční strany se snaží získat voliče, kteří jsou znepokojeni vysokými životními náklady, rostoucí chudobou a stagnující ekonomikou. Analytici se domnívají, že nutnost vládnout v koalici by mohla zkomplikovat snahu PAS o vstup Moldavska do EU do roku 2030.
Minulý týden byla vyloučena z účasti ve volbách jiná proruská strana, Srdce Moldavska, která je součástí proruského vlasteneckého bloku. Rusko tvrdí, že se do vnitřních záležitostí jiných zemí nevměšuje.
Moldavsko, kde žije zhruba 2,5 milionu obyvatel, patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.