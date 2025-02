Mladý indián z izolovaného amazonského kmene kontaktoval vesničany v Brazílii

Mladý muž z izolovaného domorodého kmene kontaktoval říční komunitu v brazilské části amazonského pralesa. S odvoláním na brazilskou agenturu pro záležitosti domorodců a místní svědky o tom v pátek informovala agentura AP.

Vzácné setkání se odehrálo ve středu kolem 19. hodiny místního času v Bela Rosa, společenství podél řeky Purus v jihozápadní Amazonii. Bosý mladý muž oblečený pouze v bederní roušce se jevil klidný a v dobré zdravotní kondici a mával dvěma dřevěnými klacíky, řekl AP anonymně jeden z vesničanů. Vládní agentura Funai (Národní nadace pro indiány) totiž podle něj místním řekla, aby o události nemluvili.

Podle vesničana se lidé domnívali, že muž žádá o oheň. Video z mobilního telefonu, které setkání zachycuje, ukazuje jednoho z místních, jak se neúspěšně snaží domorodci vysvětlit, jak se používá zapalovač. Úředníci agentury Funai dorazili krátce nato a poté, co vesničané muži nabídli rybu, byl převezen do nedalekého zařízení, které Funai provozuje.

Tým na místě "poskytuje (muži) nutnou péči" a vyčkává na příjezd týmu zdravotníků, uvedla Funai podle AP ve čtvrtečním prohlášení. Dnes je očekáván také příjezd příslušnice blízkého kmene Juma - jehož původní populace se smrskla pouze na tři ženy -, aby se s domorodcem pokusila komunikovat.

V roce 2021 agentura Funai potvrdila existenci izolované domorodé skupiny v oblasti poté, co nalezla opuštěné tábory a další důkazy, žádný z členů skupiny ale až do středy nebyl nikdy spatřen. Přístup do oblasti známé jako Mamoriá Grande vláda nedomorodým obyvatelům zakázala loni v prosinci. Skupinu ohrožuje zábor půdy a možné spory s nedalekými společenstvími, uvedla agentura.

Amazonský deštný prales je domovem největšího počtu izolovaných kmenů na světě. Brazílie se je v rámci své politiky nesnaží aktivně kontaktovat, místo toho pro ně vytváří chráněná a monitorovaná území.