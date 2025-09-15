Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

"Jsem hrdý na brazilský nejvyšší soud za jeho historické rozhodnutí ze čtvrtka, které chrání naše instituce a demokratický právní stát," uvedl Lula. "Rozsudek byl výsledkem řízení vedeného v souladu s brazilskou ústavou z roku 1988, která byla přijata po dvou desetiletích boje proti vojenské diktatuře," dodal.
Lula uvedl, že článek napsal ve snaze zahájit se Spojenými státy otevřený dialog o amerických clech. Ta označil za "nejenom nepodložená, ale také nelogická". Doplnil, že uvalení cel na Brazílii je čistě politickým krokem. Zdůraznil, že USA mají s jeho zemí dlouhodobě obchodní přebytek, a naznačil, že cla měla ovlivnit soudní proces s Bolsonarem. Článek Lula zakončil slovy, že Brazílie zůstává otevřena rozhovorům o čemkoliv, co bude pro obě země výhodné. Trumpovi ale také vzkázal, že demokracie a suverenita Brazílie nejsou předmětem jednání.
Bolsonarovi, který byl prezidentem v letech 2019 až 2023, udělil v minulém týdnu nejvyšší soud trest 27 let a tři měsíce odnětí svobody za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022. Bolsonaro vinu odmítá. Trump, který brazilského exprezidenta dlouhodobě podporuje, ještě před oznámením výše trestu uvedl, že ho uznání Bolsonarovy viny překvapilo. Verdikt označil za "strašnou věc" a "velmi špatný pro Brazílii". Dříve také kvůli procesu uvalil sankce na předsedajícího soudce a zrušil většině členů nejvyššího brazilského soudu víza.