Zahraničí

Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

ČTK ČTK
před 13 minutami
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva odmítl tvrzení svého amerického protějšku Donalda Trumpa, že soud s brazilským exprezidentem Jairem Bolsonarem byl honem na čarodějnice. V článku publikovaném v neděli v deníku The New York Times také vyzval Spojené státy k debatě o 50procentních clech, které Trump na Brazílii nedávno uvalil.
Brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva má na sobě čepici s nápisem „Brazílie patří Brazilcům“ během ministerské schůze v paláci Planalto v Brasílii, Brazílie, 26. srpna 2025.
Brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva má na sobě čepici s nápisem „Brazílie patří Brazilcům“ během ministerské schůze v paláci Planalto v Brasílii, Brazílie, 26. srpna 2025. | Foto: Reuters

"Jsem hrdý na brazilský nejvyšší soud za jeho historické rozhodnutí ze čtvrtka, které chrání naše instituce a demokratický právní stát," uvedl Lula. "Rozsudek byl výsledkem řízení vedeného v souladu s brazilskou ústavou z roku 1988, která byla přijata po dvou desetiletích boje proti vojenské diktatuře," dodal.

Související

Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

TikTok

Lula uvedl, že článek napsal ve snaze zahájit se Spojenými státy otevřený dialog o amerických clech. Ta označil za "nejenom nepodložená, ale také nelogická". Doplnil, že uvalení cel na Brazílii je čistě politickým krokem. Zdůraznil, že USA mají s jeho zemí dlouhodobě obchodní přebytek, a naznačil, že cla měla ovlivnit soudní proces s Bolsonarem. Článek Lula zakončil slovy, že Brazílie zůstává otevřena rozhovorům o čemkoliv, co bude pro obě země výhodné. Trumpovi ale také vzkázal, že demokracie a suverenita Brazílie nejsou předmětem jednání.

Bolsonarovi, který byl prezidentem v letech 2019 až 2023, udělil v minulém týdnu nejvyšší soud trest 27 let a tři měsíce odnětí svobody za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022. Bolsonaro vinu odmítá. Trump, který brazilského exprezidenta dlouhodobě podporuje, ještě před oznámením výše trestu uvedl, že ho uznání Bolsonarovy viny překvapilo. Verdikt označil za "strašnou věc" a "velmi špatný pro Brazílii". Dříve také kvůli procesu uvalil sankce na předsedajícího soudce a zrušil většině členů nejvyššího brazilského soudu víza.

 
Mohlo by vás zajímat

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka

Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Brazílie clo Luiz Inácio Lula da Silva

Právě se děje

před 13 minutami
Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

V článku publikovaném v neděli v deníku The New York Times také vyzval Spojené státy k debatě o 50procentních clech, které Trump na Brazílii uvalil.
před 16 minutami
Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Britové chtějí, aby se k nim vláda chovala jinak a aby bylo větší bezpečí, říká ekonom Pavel Kohout, proč v Londýně demonstrovalo na 150 tisíc lidí.
před 49 minutami

"Připravit, budeme sedat!" Speciálové cvičili na konflikt ve fiktivní zemi na Východě

"Připravit, budeme sedat!" Speciálové cvičili na konflikt ve fiktivní zemi na Východě
Prohlédnout si 14 fotografií
Cvičení vycházelo z modelové situace ve fiktivní zemi Montawa, která se potýká s etnickým napětím a separatismem v oblasti Tugurska.
Do akce se zapojují speciální síly, které dopravuje vrtulník Mi-171Š zvláštní vrtulníkové jednotky pro podporu speciálních sil z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.
před 1 hodinou
Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

ŽIVĚ
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka

Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování Kash Patel čelí kritice za svůj postup při vyšetřování útoku na Charlieho Kirka.
před 1 hodinou
Bývalý člen ANO kvůli parkování zavraždil muže. Proti rozsudku se bránil pozdě

Bývalý člen ANO kvůli parkování zavraždil muže. Proti rozsudku se bránil pozdě

Případ vraždy, ve které figuruje bývalý pohraničník a operativec StB, míří k soudu. Jen v jedné z "větví". Bude se řešit výše odškodnění.
Další zprávy