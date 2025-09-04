Zahraničí

Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Neznámí lupiči vykradli v noci na čtvrtek Národní muzeum Adriena Dubouché ve francouzském městě Limoges. Podle prvotních odhadů způsobili v muzeu porcelánu škody za nejméně 9,5 milionu eur (232 milionů Kč), informovala agentura AFP.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Ondřej Besperát

Podle serveru deníku Le Parisien vnikli pachatelé do muzea oknem z boku budovy. Policejní zdroje uvedly, že se alarmy rozezněly po 3:15 ráno. Přesto se zlodějům podařilo ukrást několik cenných kusů porcelánu z dočasné výstavy, které podle francouzských médií patří soukromému vlastníkovi.

"Pachatelé ukradli tři objekty, dva čínské talíře v hodnotě více než šest milionů eur (147 milionů Kč) a vázu, jejíž hodnota zatím nebyla potvrzena," uvedla podle Le Parisien státní zástupkyně Emilie Abrantesová. AFP s odvoláním na policejní zdroj informovala o dvou odcizených kusech.

Muzeum na svých stránkách uvádí, že má nejbohatší veřejnou sbírku limogeského porcelánu na světě. V jeho vlastnictví je celkem 18 tisíc děl představujících hlavní etapy dějin keramiky od antiky až po současnost. Muzeum je kvůli vyšetřování zavřené.

 
Mohlo by vás zajímat

Šílená nehoda ikonické lanovky: objevily se první informace o příčině tragédie

Šílená nehoda ikonické lanovky: objevily se první informace o příčině tragédie
12 fotografií

Lisabon truchlí: smrtelná nehoda ikonické lanovky Glória zasáhla celé Portugalsko

Lisabon truchlí: smrtelná nehoda ikonické lanovky Glória zasáhla celé Portugalsko
12 fotografií

Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

V Berlíně najelo auto do lidí, podle policie šlo zřejmě o nehodu

V Berlíně najelo auto do lidí, podle policie šlo zřejmě o nehodu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Francie loupež porcelán lupič

Právě se děje

Aktualizováno před 47 minutami

Šílená nehoda ikonické lanovky: objevily se první informace o příčině tragédie

Šílená nehoda ikonické lanovky: objevily se první informace o příčině tragédie
Prohlédnout si 12 fotografií
„Je to tragický den pro naše město. Lisabon truchlí, je to tragická, tragická událost,“ řekl včera večer starosta Lisabonu Carlos Moedas (Glória na snímku z roku 1926).
V portugalských médiích se pozornost soustředí na lano, které umožňuje fungování systému protizávaží. To umožňuje lanovce pohybovat se nahoru a dolů po velmi strmém kopci.
Aktualizováno před 50 minutami

Lisabon truchlí: smrtelná nehoda ikonické lanovky Glória zasáhla celé Portugalsko

Lisabon truchlí: smrtelná nehoda ikonické lanovky Glória zasáhla celé Portugalsko
Prohlédnout si 12 fotografií
„Je to tragický den pro naše město. Lisabon truchlí, je to tragická, tragická událost,“ řekl včera večer starosta Lisabonu Carlos Moedas (Glória na snímku z roku 1926).
V portugalských médiích se pozornost soustředí na lano, které umožňuje fungování systému protizávaží. To umožňuje lanovce pohybovat se nahoru a dolů po velmi strmém kopci.
před 55 minutami
Já myslel, že to byla dlažební kostka, řekl Babiš k útoku. Pak ho rozčílili novináři
0:29

Já myslel, že to byla dlažební kostka, řekl Babiš k útoku. Pak ho rozčílili novináři

Aktuálně.cz mluvilo s Andrejem Babišem o tom, jak se cítí po fyzickém napadení a také proč v programu málo mluví o zahraniční politice ANO.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

ŽIVĚ
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
V Berlíně najelo auto do lidí, podle policie šlo zřejmě o nehodu

V Berlíně najelo auto do lidí, podle policie šlo zřejmě o nehodu

V Berlíně ve čtvrtek odpoledne najelo auto do lidí, na místě je několik zraněných včetně dětí. Policie řidiče na místě zadržela.
před 2 hodinami
"Maduro by měl sr*t cihly". Chystá se Trump na invazi do Venezuely?
0:28

"Maduro by měl sr*t cihly". Chystá se Trump na invazi do Venezuely?

Americké manévry u pobřeží Venezuely vyvolávají otázky, zda by se za oficiální rétorikou boje proti drogám mohla skrývat příprava na zásadnější zásah.
před 2 hodinami
Pražská hygiena podle Válka šíření žloutenky zvládá, nehrozí podstatné riziko

Pražská hygiena podle Válka šíření žloutenky zvládá, nehrozí podstatné riziko

Válek na tiskové konferenci zdůraznil osobní prevenci, dbaní na důkladnou hygienu, zvlášť umývání rukou mýdlem pod tekoucí vodou.
Další zprávy