Loupež přerušil alarm ve 3:15, zloději si přesto odnesli z muzea porcelán za miliony

Podle serveru deníku Le Parisien vnikli pachatelé do muzea oknem z boku budovy. Policejní zdroje uvedly, že se alarmy rozezněly po 3:15 ráno. Přesto se zlodějům podařilo ukrást několik cenných kusů porcelánu z dočasné výstavy, které podle francouzských médií patří soukromému vlastníkovi.
"Pachatelé ukradli tři objekty, dva čínské talíře v hodnotě více než šest milionů eur (147 milionů Kč) a vázu, jejíž hodnota zatím nebyla potvrzena," uvedla podle Le Parisien státní zástupkyně Emilie Abrantesová. AFP s odvoláním na policejní zdroj informovala o dvou odcizených kusech.
Muzeum na svých stránkách uvádí, že má nejbohatší veřejnou sbírku limogeského porcelánu na světě. V jeho vlastnictví je celkem 18 tisíc děl představujících hlavní etapy dějin keramiky od antiky až po současnost. Muzeum je kvůli vyšetřování zavřené.