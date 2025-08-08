Zahraničí

Končí boje mezi Arménií a Ázerbájždánem, Trumpa za to chtějí nominovat na nobelovku

Lídři Arménie a Ázerbájdžánu dnes v Bílém domě za přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsali mírovou dohodu ukončující přes 35 let svárů mezi těmito zeměmi. Podle agentury AFP arménský premiér Nikol Pašinjan a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev zároveň oznámili, že Trumpa nominují na Nobelovu cenu za mír.
Trump ohlásil, že se obě země zavazují navždy ukončit veškeré boje.

"Nastolujeme na Jižním Kavkazu mír," řekl Alijev po podpisu dohody. Podle Pašinjana dnes položili základ "pro lepší příběh, než jaký jsme měli v minulosti". 

Arménie a Ázerbájdžán, které v roce 1991 získaly rozpadem Sovětského svazu nezávislost, byly ve sporu od konce 80. let, kdy se Náhorní Karabach - ázerbájdžánský region s převážně arménským obyvatelstvem - s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu. V roce 2023 Ázerbájdžán znovu získal Karabach, což vedlo k útěku asi 100 tisíc etnických Arménů do Arménie.

Nejmenovaní vysoce postavení zástupci americké administrativy agentuře Reuters řekli, že jde o první ukončení zamrzlého konfliktu na periferii Ruska od konce studené války a že je to událost, která má velký význam pro celý region.

Server euronews podotýká, že z dohody mezi Jerevanem a Baku budou profitovat Spojené státy, Rusko nikoliv. USA získávají práva na využívání 43kilometrového koridoru spojujícího ázerbájdžánskou exklávu Nachičevan s Ázerbájdžánem. Trump už před dnešní schůzkou s lídry obou zemí uvedl, že se Spojenými státy podepíší ekonomické dohody, které "plně otevřou potenciál Jižního Kavkazu". Dnes oznámil, že Washington ruší omezení týkající se obranné spolupráce s Ázerbájdžánem.

 
