Toskánsko není jen Florencie. Přinášíme tipy, kam zajet i jaké delikatesy ochutnat

Chystáte se v létě do Toskánska? Je známé jako kolébka renesance - především díky nádherné Florencii, kam míří většina turistů. Byla by ale škoda podívat se jen do hlavního města regionu. Toskánsko totiž nabízí mnohem víc. Zažijte jej trošku jinak. V prvním dílu volného seriálu "Léto s Aktuálně" si pročtěte tipy na jídlo, výlety i místní památky!

San Gimignano San Gimignano patří k nejmenším a nejpůvabnějším městečkům Toskánska. Od morové rány ve 14. století se tu téměř nic nezměnilo - a právě to z něj dělá jedinečné místo. Pro jeho vysoké věže, které si stavěly soupeřící šlechtické rody, se mu přezdívá "středověký Manhattan". Ambice šlechticů nakonec zkrotil až zákon omezující výšku staveb. Tipy: Torre Grossa: Nejvyšší věž nabízí nádherný výhled na krásy okolní krajiny. Zmrzlina: Na náměstí se nachází hned dvě výborné zmrzlinárny oceněné v řadě soutěží. Jsou jimi Gelateria dell’Olmo a Dondoli. V gelateriu Dondoli můžete vyzkoušet třeba příchutě Vernaccia, která se vyrábí z místního vína, nebo Crema di S. Fina, nesoucí jméno místní světice. S. Gimignano 1300: Zmenšený modýlek města s původním počtem věží, který si můžete prohlédnout zdarma! Michaela Váňová Autorka působí jako průvodkyně a lektorka. Vystudovala dějiny umění na Masarykově univerzitě a od té doby se profesně věnuje historii, kultuře a cestovnímu ruchu. Již od prvního studijního pobytu je její dlouhodobou láskou Itálie, kde tráví několik měsíců v roce. Věnuje se autorské tvorbě zaměřené na dějiny, gastronomii a památky, a to jak na soc. sítích (@mladivItalii), tak v knižní podobě (Průvodce rozvášněným Znojmem). Siena Vaší další zastávkou může být Siena. Město, které každoročně ožívá hlavně během nejstaršího koňského dostihu v zemi zvaného Palio. Po zbytek roku je Siena poklidná. Projít se můžete třeba na náměstí Piazza del Campo, jenž bylo vystavěno ve svahu do tvaru mušle, nebo do pruhovaného Duoma - katedrály Nanebevzetí Panny Marie, jejíž stavba a dekorace trvala celá staletí. Tipy: Vraždění neviňátek: V Duomu si prohlédněte unikátní obrazce na podlaze vyřezávané z několika druhů mramoru. Nejděsivější je rozhodně "vraždění neviňátek". Vstupné je 5 eur. Příroda: Necelou hodinku od Sieny se nachází Val d’Orcia. Údolí s tak malebnou krajinou, že si vysloužilo ochranu UNESCO. Val d’Orcia, která sloužila jako předloha pro řadu uměleckých děl, si vás získá klidem či procházkou mezi cypřiši se sklenkou vína. Náměstí Piazza del Campo bylo vystavěno ve svahu do tvaru mušle. | Foto: Michaela Váňová Lucca Jedním z nejpoklidnějších městeček v Toskánsku je rozhodně Lucca, obehnaná vysokými renesančními hradbami. Uvnitř si můžete užít návštěvu řady zajímavých kostelů (například S. Martino, S. Michele nebo S. Frediano) nebo oválného náměstí, které přesně kopíruje tvar někdejšího římského amfiteátru. Tip: Domácí toskánské těstoviny pici (čte se piči) v Wine&Snack, místní sladký chléb pan buccelato (doslova "děrovaný chléb", který se ve městě v podobné formě jako naše bábovka konzumuje už od antiky) nebo výhled ze středověké obytné věže - Torre Guinigi, na jejímž vrcholu rostou duby. Pisa Další logickou zastávkou je Pisa, od Luccy vzdálená asi 1,5 hodiny autem. Snad každý zná místní slavnou šikmou věž. Její návštěva se vám ale prodraží, stojí 20 eur. Navíc je třeba rezervovat si dopředu vstup na určitou hodinu. Pokud se vám nepodaří dostat se na prohlídku včas, nezoufejte. Ještě krásnější fotky pořídíte z terasy přilehlého muzea, kde si můžete zblízka prohlédnout originály soch, které dříve zdobily místní duomo, tedy katedrálu. Tu navštivte také, vstup máte v ceně lístku do muzea (8 eur). Florencie Město umělců, jemuž vládla slavná rodina Medici, jedni z prvních bankéřů na světě a mecenáši umění. Na Florencii doporučuji jeden celý den nebo nejlépe dva. Proč? Město toho má hodně co nabídnout, a pokud chcete navštívit alespoň část z nejdůležitějších památek, zabere vám návštěva jedno odpoledne. Tip: Klášter S. Marco, zahrady Giardini Boboli a schiacciata (plněný sedvič) z proslaveného místního fastfoodu Antico Vinaio. Pozor! Často se na něj stojí fronty. Santa Maria Novella ve Florencii. | Foto: Michaela Váňová Montecatini Terme Pokud plánujete vaši dovolenou v Toskánsku autem a hledáte cenově dostupné ubytování, nabízí se město Montecatini Terme. Z něj se dá pohodlně dojet do všech výše uvedených míst. Gastronomie plná specialit Region se specialitami jen hemží, tady jsou ty nejlákavější. Ragù di cinghiale = ragú z divočáka s těstovinami je místní delikatesou. Obecně v Toskánsku doporučuji vyzkoušet více produktů z divočáka. Salámy nebo šunky se dají koupit na každém rohu. Související Knížectví na vlnách. Monako se rozrostlo o novou čtvrť vybudovanou na moři Lanýže a produkty z nich = sýry nebo salámy. Obdobně jako divočáka jej najdete skoro všude. Lampredotto = florentská specialita pro odvážné a pro milovníky vnitřností. Jde o housku s omáčkou a dršťkami. Ribollita (převařená) = hutná zeleninová polévka s fazolemi. Název pochází ze středověku, kdy bylo Toskánsko chudým krajem a místní převařovali pokrm podle toho, co zbylo po panstvu. Cantuccini = tvrdé mandlové sušenky. Vína = Doporučuji Montepulciano, Vernaccia nebo Chianti.