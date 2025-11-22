Zahraničí

Klimatická dohoda COP30 přináší více peněz pro chudé, nezmiňuje fosilní paliva

Aktualizováno před 14 hodinami
Světové vlády se na klimatické konferenci COP30 v Brazílii dohodly na zvýšení finančních prostředků pro chudé země potýkající se s globálním oteplováním. Kompromisní dohoda ale vynechává jakoukoliv zmínku o fosilních palivech, napsala agentura Reuters.
Prezident klimatické konference COP30 André Corrêa do Lago (sedící) diskutuje s účastníky konference před plenárním zasedáním v Belému.
Prezident klimatické konference COP30 André Corrêa do Lago (sedící) diskutuje s účastníky konference před plenárním zasedáním v Belému. | Foto: Reuters

Dvoutýdenní konference, která byla označována za příležitost ukázat, že země mohou přes absenci Spojených států spojit síly v boji proti změně klimatu, měla skončit v pátek. Protáhla se ale, protože vyjednavači se snažili vyřešit patovou situaci vyvolanou požadavkem na odklon od fosilních paliv. To se podařilo po celonočních jednáních vedených hostitelskou Brazílií.

Téměř 200 zemí schválilo dohodu jednomyslně. V plénu zazněl potlesk, když předseda COP30 André Corrêa do Lago udeřil kladívkem, což byl signál, že dohoda byla schválena, uvedla agentura AFP.

Dohoda zahajuje dobrovolnou iniciativu na urychlení klimatických opatření, která mají pomoci zemím splnit jejich stávající závazky ke snížení emisí. Vyzývá bohaté země, aby do roku 2035 alespoň ztrojnásobily částku, kterou poskytují rozvojovým zemím na pomoc při přizpůsobování se oteplujícímu se světu.

Rozvojové země argumentují, že naléhavě potřebují peníze, aby se mohly přizpůsobit dopadům změny klimatu, které již nyní pociťují. Patří mezi ně zvyšování hladiny moří a zhoršování vln veder, sucha, povodní a bouří.

Dohoda také zahajuje proces, v rámci kterého budou klimatické orgány přezkoumávat, jak sladit mezinárodní obchod s klimatickými opatřeními. V textu se uvádí souvislost s obavami, že rostoucí obchodní bariéry omezují přijímání čistých technologií.

EU usilovala o to, aby se do oficiální dohody dostala formulace o odklonu od fosilních paliv. Narazila ale na tvrdý odpor skupiny arabských zemí, včetně největšího světového vývozce ropy, Saúdské Arábie.

Evropský komisař pro klima Wopke Hoekstra ještě před konečným schválením uvedl, že navrhovaná dohoda je přijatelná, i když si EU přála více. "Měli bychom ji podpořit, protože alespoň směřuje správným směrem," řekl.

Prezident COP30 do Lago uvedl, že otázky fosilních paliv a ochrany lesů nebudou zařazeny do oficiální dohody. Předsednictví k těmto otázkám vydá samostatné dokumenty, protože se na těchto tématech během světových klimatických jednání nepodařilo dosáhnout konsensu.

 
V téhle podobě ne. Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký mírový plán

Mrazivá vzpomínka vyšetřovatele Sarajeva: Západ se možná dozví něco, co vůbec nechtěl
"Absurdní." Přijel Gerasimov a děly se věci. Rusové lžou sami sobě, popsal dezertér
Putin se děsí scénáře po konci války. Tajné služby poodhalily obavy Kremlu
Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Rusové v Petrohradu organizují kontroverzní exhibici financovanou energetickým gigantem Gazprom, planou kolem ní silné emoce.
Česko zaplavují nové syntetické drogy, lidé po nich umírají. Budou se víc sledovat

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) chce přísněji sledovat kanabinoidy HHC a THC, MDMB-PINACA a látku muscimol obsaženou v muchomůrce červené.
V téhle podobě ne. Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký mírový plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Šumava hlásí po ránu minus 25 stupňů. Meteorologové vydali výstrahu i pro jiná místa

V Čechách v noci na dnešek a ráno mrzlo.
Čeští gólmani - hvězdy NHL. Tentokrát byli stoprocentní, Dostál se rychle oklepal

Všichni čtyři čeští gólmani, kteří nastoupili v sobotních zápasech NHL, vychytali výhru. Tři z nich byli vyhlášeni hvězdami utkání.
Drtivý Krejčího závěr. Čech dalším parádním výkonem pomohl Atlantě k výhře

Český basketbalista Vít Krejčí prožil střelecky druhý nejlepší zápas kariéry. K vítězství 115:98 v New Orleans přispěl 21 body.
Denně vznikne 580 falešných webů. Kyberzločincům pomáhá umělá inteligence

Internet po celém světě včetně Česka zaplavují tisíce phishingových webových stránek.
