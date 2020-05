I kdyby Kim Čong-un dostal infarkt, jeho tým lékařů ho zachrání, říká koreanista

Severní Korea se vrátila do takzvaně normálního režimu. Vůdce Kim Čong-un se po třítýdenní pauze znovu objevil na televizních obrazovkách a stránkách hlavního deníku Rodong Sinmun. Žije, chodí a usmívá se. Nepotvrdily se zprávy, že zemřel a kvůli sporům o nástupnictví či rozdělení moci to představitelé režimu tají. Přesto není jisté, že je na tom zdravotně dobře.

Jihokorejská média a někteří koreanisté se přiklánějí k názoru, že v zemi se šíří koronavirus a Kim se na tři týdny schoval v obavách z nákazy. Je mu sice šestatřicet let, ale do rizikové skupiny diktátora řadí jeho extrémní obezita a silná závislost na cigaretách.

Zprávy, že podstoupil operaci srdce, nelze potvrdit ani vyvrátit. Totéž platí pro míru rozšíření nemoci covid-19 v Severní Koreji. V únoru režim zavřel hranice pro cizince a omezil i nákladní dopravu z Číny.

Český koreanista Petr Bláha se domnívá, že Kim Čong-un skutečně má zdravotní problémy, i když na nových fotografiích a záběrech to není poznat.

"Kimové mají v rodině dnu. Je známo, že jí trpěl už Kim Čong-unův děd Kim Ir-sen a po něm Kim Čong-il. I Kim Čong-unův bratr, zavražděný v roce 2017 na letišti v Malajsii, dříve řekl, že má dnu a musí držet přísnou dietu," popisuje Bláha. "Ale přestože má Kim Čong-un zdravotní problémy, myslím, že má kolem sebe neustále lékaře. I kdyby měl třeba infarkt, tak by ho zachránili. Přece jen mu nebylo ani čtyřicet," dodal pro Aktuálně.cz.

Kim Ir-sen i Kim Čong-il zemřeli oba na infarkt. Režim oznámil jejich úmrtí až po dvou dnech.

Radost z Kimova návratu

Severokorejský režim čelí ekonomickému embargu, které na něj uvalila Rada bezpečnosti OSN kvůli testům jaderných zbraní a raket dlouhého doletu. Kim Čong-un odmítá odzbrojení, přesto se zdá být jeho setrvání u moci lepší variantou pro okolní země než změna spojovaná s nestabilitou a chaosem. Americký prezident Donald Trump Kimův návrat o víkendu otevřeně uvítal, ani Jižní Korea si nepřeje žádné otřesy, obzvláště ve složité době pandemie koronaviru.

Vůdci Severní Koreje Kim Ir-sen (1948 - 1994)

Kim Čong-il (1994 - 2011)

Kim Čong-un (od 2011)

Podle amerického plukovníka ve výslužbě Davida Maxwella existuje už od devadesátých let minulého století společný americko-jihokorejský plán pro případ, že by se režim na severu z nějakého důvodu zhroutil. Maxwell je jedním z jeho autorů.

"Naše plánování vychází z toho, že kolaps režimu může nastat v důsledku katastrofální situace, například kvůli bojům mezi různými frakcemi armády. V takovém případě by masy uprchlíků mířily do Číny, Jižní Koreje i na člunech a v lodích do Japonska," řekl Maxwell americkému deníku Wall Street Journal.

Zprávy o soupeření různých skupin v severokorejských ozbrojených složkách se objevily už v minulosti. Vypověděli o tom někteří uprchlíci, kteří v armádě sloužili, ačkoliv pravdivost informací je těžké ověřit.

Neoficiální dohodu mají Spojené státy s Čínou. Týkala se zajištění severokorejských jaderných zbraní v případě propuknutí chaosu v zemi. Společný plán je však nyní podle listu Wall Street Journal ohrožen, protože se prudce zhoršily vztahy mezi Washingtonem a Pekingem. Kvůli obchodním sporům a čerstvě kvůli americkým obviněním Číny ze zatajování informací o koronaviru.

Sestra moc šancí nemá

V souvislosti se spekulacemi o Kimově zdraví se objevovaly také teorie, kdo by severokorejského vůdce případně nahradil. Zmiňováno bylo i jméno Kimovy sestry Kim Jo-čong, která má v zemi velký vliv a často je při oficiálních akcích vidět vedle svého bratra. Petr Bláha ale této možnosti moc nevěří.

"Kim Jo-čong má na starosti image režimu a snaží se být tváří jeho jakési modernizace. Když se například podíváte na webové stránky severokorejských institucí, tak jsou dnes úplně jiné než před několika lety," vysvětluje koreanista.

"Možná v rámci této modernizace by se o Kim Jo-čong dalo uvažovat, ale moc šancí tomu nedávám. Ne kvůli konfuciánské tradici, tu se režim naopak snažil vymýtit. Ale totalitní režimy nestavějí do svého čela ženy, a už vůbec to nelze čekat od tak zmilitarizovaného režimu, jako je ten severokorejský. Před několika lety byla Kim Čong-unova teta povýšena do vysoké vojenské hodnosti a prosakovaly zprávy, že v armádě to vyvolalo velkou nevoli," uzavírá Bláha.

