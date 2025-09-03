Zahraničí

Ketaminová královna se přiznala. "Chandlerovi z Přátel" prodala látku, jež ho zabila

ČTK ČTK
před 54 minutami
K tomu, že slavnému herci Matthewovi Perrymu prodala ketamin, který vedl k jeho smrti, se u soudu v Los Angeles přiznala žena přezdívaná "ketaminová královna". Informuje o tom agentura AP, podle níž se tak Jasveen Sanghaová stala pátou a poslední obžalovanou v případu Perryho smrti v důsledku předávkování, která přiznala vinu.
Herec Matthew Perry.
Herec Matthew Perry. | Foto: Reuters

Sanghaová se přiznala v celkem pěti bodech obžaloby, díky čemuž se neuskuteční soudní proces. Rozsudek bude vynesen v prosinci. Hrozí jí trest až ve výši 65 let za mřížemi, i když prokurátoři už dali najevo, že budou s ohledem na přiznání viny požadovat trest nižší.

Vyšetřovatelé dvaačtyřicetiletou ženu s americkým a britským občanstvím charakterizují jako velmi aktivní dealerku, kterou její zákazníci znali jako ketaminovou královnu, což je také označení, které sami často používají v tiskových zprávách a soudních dokumentech. Sanghaová je už zhruba rok ve vazbě, zatímco čtveřice dalších obžalovaných byla propuštěna na kauci.

Perry, který se celosvětově proslavil rolí Chandlera v seriálu Přátelé, dostával ketamin v rámci léčby deprese. Tuto látku si však sháněl i nad její rámec. Podle vyšetřovatelů právě nadměrné požití ketaminu způsobilo hercovo úmrtí v říjnu roku 2023. Silné účinky anestetika, jakož i onemocnění tepen a užívání dalších léků podle úřadů vedly k tomu, že herec ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu.

 
1:00
