Juncker už znovu nebude kandidovat na šéfa Evropské komise. Británie podle něj rozbourá jednotu EU

před 21 hodinami

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nebude usilovat o druhý pětiletý mandát v této funkci v roce 2019. Řekl to v rozhovoru, který německá rozhlasová stanice Deutschlandfunk odvysílá v neděli. Juncker, který je v čele unijní exekutivy od roku 2014, řekl, že tehdy "to byla pěkná volební kampaň". "Druhá už ale nebude, protože se jí už znovu nezúčastním," citovala jej agentura DPA. Juncker v rozhovoru také vyjádřil pochybnosti o tom, že v rozhovorech o odstoupení Británie, které mají brzy nastat, udrží zbývající blok 27 členských zemí jednotu. "Ostatních 27 (členů) to ještě neví, ale Britové vědí velmi dobře, jak se s tím vypořádat," prohlásil.

autor: ČTK