Říšským kancléřem byl jediný den. Pak Goebbels s manželkou spáchali sebevraždu

"Vstoupíme do historie buď jako největší státníci všech dob, nebo jako největší zločinci," řekl prý v berlínském bunkru Joseph Goebbels předtím, než před 75 lety, 1. května 1945, zabil svou ženu a sebe. I kvůli němu byly zavražděny miliony lidí, včetně Židů, Romů a duševně či tělesně postižených a dalších, kteří "neodpovídali požadavkům čisté rasy" a mohli by narušit budování říše.

Přitom sám hlavní nacistický agitátor Goebbels ideál zdravého nordického muže zdaleka nesplňoval.

Ministr národní osvěty a propagandy a jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera Goebbels měl kromě malé, neduživé postavy také od dětství pokřivenou a kratší pravou nohu. Tato skutečnost, pro niž byl ve škole středem posměchu, měla vliv na jeho psychický vývoj a živila v něm nenávist.

Zároveň u něj vyburcovala mimořádnou ctižádost, díky níž se vypracoval až do nejvyšší politiky. Hitler mu natolik důvěřoval, že ho v závěti určil svým nástupcem ve funkci říšského kancléře. Tím byl ale Goebbels jen jeden den.

Narodil se 29. října 1897. Rodák z průmyslového Rheydtu (dnes součást Mönchengladbachu) vystudoval literaturu a filozofii na univerzitách v Bonnu, Würzburgu, Freiburgu, Breisgau a Heidelbergu, kde v roce 1921 získal doktorát. Chtěl se stát spisovatelem, psal básně, dramata, román, vydavatelé ho ale odmítali. Od roku 1924 až do své smrti si psal také pravidelně deníky, které se po válce dostaly do ruských archívů a odtajněny byly až počátkem 90. let.

Neúspěšně se Goebbels pokoušel sehnat zaměstnání, v několika denících ho odmítli jako redaktora. Až díky přítelkyni se stal vyvolávačem kurzů v kolínské pobočce Dresdner Bank, odkud byl ale po devíti měsících propuštěn.

Příčinu nezdaru viděl Goebbels v kapitalismu "ovládaném židovskými velkopodnikateli" a v roce 1925 vstoupil do Nacionálně socialistické dělnické strany Německa (NSDAP), v níž patřil k levicovému křídlu. Začal psát do stranických tiskovin a v roce 1927 založil vlastní stranické noviny Der Angriff (Útok). Aktivní byl i jako zdatný řečník. Jeho zápal ještě zintenzivnil po setkání s Hitlerem.

Absolutní moc nad kulturou

V roce 1926 byl Goebbels vyslán do Berlína, kde měl získat co nejvíce příznivců NSDAP. Úspěšný byl natolik, že ho o čtyři roky později Hitler jmenoval šéfem propagandy celé NSDAP. Tato strana získala v roce 1928 v parlamentních volbách přes dvě procenta hlasů (jedno z křesel v říšském sněmu obsadil i Goebbels), ale v září 1930 to bylo už devětkrát tolik a dva roky nato se s téměř 38 procenty hlasů stala nejsilnější stranou v parlamentu.

V lednu 1933 se stal říšským kancléřem Hitler, který pro Goebbelse zřídil ministerstvo národní osvěty a propagandy, jež mělo vytvářet mýtus neomylného vůdce s nadzemským posláním. V oblasti kultury získal Goebbels absolutní moc, bez jeho souhlasu nebylo možné natočit jediný film, jeho schválení podléhalo i obsazování herců.

Toho Goebbels využíval i ve vztahu k ženám. Ač byl od roku 1931 ženatý, nebyly žádným tajemstvím jeho četné románky s mladými, začínajícími herečkami.

Jeden vztah se mu ale málem stal osudným - do české herečky Lídy Baarové se bezhlavě zamiloval a chtěl se kvůli ní rozvést, čemuž zabránil až Hitler. Magda Goebbelsová byla totiž jakousi neoficiální první dámou třetí říše, pro svobodného Hitlera ztělesňovala příkladnou německou ženu a matku (sedmi dětí).

Šest dětí otrávili

Jen několik týdnů po rozchodu s Baarovou vyburcoval Goebbels v listopadu 1938 Německo do protižidovských pogromů, které se zapsaly do dějin jako "křišťálová noc". Po porážce Německa u Stalingradu v roce 1943 vyhlásil "totální válku za konečné vítězství", v něž věřil až téměř do samého konce.

"Svět, který přijde po vůdci a národním socialismu, už nestojí za život, a proto jsem z něj vzala i naše děti," napsala Magda Goebbelsová 28. dubna 1945 v dopise svému synovi z prvního manželství Haraldu Quandtovi. Tři dny nato šest svých potomků, jejichž jména začínala na "H" na počest Hitlera, otrávila.

