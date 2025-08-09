Zahraničí

Jižní Korea nevysílá přes hranici K-pop, ze Severní Koreje už nevyjí zvířata

ČTK Zahraničí ČTK, Zahraničí
před 2 hodinami
Severní Korea v sobotu začala na své straně hranice odstraňovat některé reproduktory s vysíláním namířeným proti Jižní Koreji, píše agentura Reuters s odvoláním na jihokorejskou armádu. Armáda uvedla, že tuto aktivitu zaznamenala v části pohraniční oblasti a že je potřeba ověřit, zda KLDR tyto reproduktory odstraní podél celé hranice.
Vojenská přehlídka v Pchjongjangu, připomínající výročí uzavření příměří mezi Severní a Jižní Koreou (foto z července 2025).
Vojenská přehlídka v Pchjongjangu, připomínající výročí uzavření příměří mezi Severní a Jižní Koreou (foto z července 2025). | Foto: Reuters

Jižní Korea na začátku týdne dokončila odstraňování svých vlastních reproduktorů s protiseverokorejským vysíláním rozmístěných podél militarizované hranice. Soul odstranění reproduktorů označil za "praktický krok, který má pomoci zmírnit napětí" mezi sousedními zeměmi.

Jižní Korea na příkaz prezidenta I Če-mjonga přestala 11. června vysílat svou propagandu a písně hudebního stylu K-pop z reproduktorů na hranicích s KLDR. Pchjongjang o den později přestal z reproduktorů na své straně hranic vysílat rušivé zvuky, například vytí zvířat nebo údery gongů. Jižní Korea také vyzvala jihokorejské aktivisty, aby přestali pomocí balónků posílat přes hranici na sever letáky s kritikou tamního režimu.

Severní a Jižní Korea jsou od války z let 1950 až 1953 de facto stále ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy.

 
Další zprávy