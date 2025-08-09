Jižní Korea nevysílá přes hranici K-pop, ze Severní Koreje už nevyjí zvířata

Jižní Korea na začátku týdne dokončila odstraňování svých vlastních reproduktorů s protiseverokorejským vysíláním rozmístěných podél militarizované hranice. Soul odstranění reproduktorů označil za "praktický krok, který má pomoci zmírnit napětí" mezi sousedními zeměmi.
Jižní Korea na příkaz prezidenta I Če-mjonga přestala 11. června vysílat svou propagandu a písně hudebního stylu K-pop z reproduktorů na hranicích s KLDR. Pchjongjang o den později přestal z reproduktorů na své straně hranic vysílat rušivé zvuky, například vytí zvířat nebo údery gongů. Jižní Korea také vyzvala jihokorejské aktivisty, aby přestali pomocí balónků posílat přes hranici na sever letáky s kritikou tamního režimu.
Severní a Jižní Korea jsou od války z let 1950 až 1953 de facto stále ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy.