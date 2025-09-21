Jako dvě "Eiffelovky". Nejvyšší most na světě zkrátí cestu z dvou hodin na dvě minuty

Most Huajiang Grand Canyon v jihozápadní provincii Kuej-čou, jedné z nejchudších částí Číny, se tyčí 625 metrů nad zemí. Pro porovnání, Eiffelova věž měří včetně antény 330 metrů. Na délku pak nový most měří téměř tři kilometry, tedy přibližně jako třicet fotbalových hřišť naskládaných za sebe v řadě.
Budování mostu započalo v roce 2022, koncem srpna novostavbu prověřila pětidenní zátěžová zkouška a očekává se, že do plného provozu bude uveden koncem září, píše Washington Post.
Most klenoucí se nad kaňonem přezdívaným "velká trhlina" zkrátí dobu cestování mezi okresy Gianling a Zhenfeng ze dvou hodin na pouhé dvě minuty.
China has built the tallest bridge in the world— NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2025
A massive structure was laid across the Huajiang Canyon, standing 625 meters high and nearly 3 kilometers long — twice the height of the Eiffel Tower.
To prove its reliability, 96 trucks with a total weight of 3,360 tons drove… pic.twitter.com/3douxjAYMN
Zároveň se očekává, že rekordní stavba přiláká turisty - průhledný vyhlídkový výtah vysoký 213 metrů dopraví návštěvníky na vrchol mostu, kde je vyhlídková věž. Součástí stavby je také téměř kilometr dlouhá skleněná sekce pro chodce.
Nový čínský zázrak
Lidový deník, oficiální noviny Komunistické strany Číny, vychvaluje stavbu jako "nový čínský zázrak" a označuje ji za symbol nové etapy rozvoje infrastruktury země.
Čína je líhní okázalých staveb, které lámou světové rekordy. Předtím již držela rekord za nejvyšší most na světě Duge, který se svými 565 metry v roce 2016 překonal francouzský viadukt Millau. Most Hongkong-Ču-chaj-Macao s délkou 55 kilometrů je zase nejdelším mořským mostem na světě.
The 2,890-meter-long Huajiang Grand Canyon Bridge, set to become the world’s tallest bridge at 625 meters above the river, recently passed the load test with a 3,300-tonne convoy by 96 heavy-duty trucks and is scheduled to open in late September in southwest China’s Guizhou. pic.twitter.com/eqcj8TKZNZ— People's Daily, China (@PDChina) September 1, 2025
Čínské megaprojekty jsou v několika posledních dekádách hnacím motorem hospodářského růstu země. Podle zprávy konzultační společnosti McKinsey z roku 2023 tamní lídři mohutné investice do infrastruktury dlouhodobě prosazují coby páteř růstového modelu, zejména ve vnitrozemských regionech, které zaostávají za prosperujícími regiony při pobřeží.
Závratné tempo budování nových staveb s sebou však nese řadu rizik. Například na konci srpna zahynulo nejméně 12 dělníků při zřícení rozestavěného železničního mostu v provincii Čching-chaj.