Jako dvě "Eiffelovky". Nejvyšší most na světě zkrátí cestu z dvou hodin na dvě minuty

Čína opět překonává rekordy. Nový nejvyšší most světa, pod který by se vešly téměř dvě "Eiffelovky", se tyčí nad hlubokým kaňonem v jihozápadní provincii Kuej-čou. Stavba má významně usnadnit dopravu v regionu a Peking ji prezentuje jako symbol ambiciózních megaprojektů země.
Překonáním kaňonu, přezdívaného "velká trhlina", se zkrátí doba cestování mezi okresy Gianling a Zhenfeng ze dvou hodin na pouhé dvě minuty.
Překonáním kaňonu, přezdívaného "velká trhlina", se zkrátí doba cestování mezi okresy Gianling a Zhenfeng ze dvou hodin na pouhé dvě minuty. | Foto: Tao Liang / Xinhua News / Profimedia

Most Huajiang Grand Canyon v jihozápadní provincii Kuej-čou, jedné z nejchudších částí Číny, se tyčí 625 metrů nad zemí. Pro porovnání, Eiffelova věž měří včetně antény 330 metrů. Na délku pak nový most měří téměř tři kilometry, tedy přibližně jako třicet fotbalových hřišť naskládaných za sebe v řadě.

Budování mostu započalo v roce 2022, koncem srpna novostavbu prověřila pětidenní zátěžová zkouška a očekává se, že do plného provozu bude uveden koncem září, píše Washington Post.

Most klenoucí se nad kaňonem přezdívaným "velká trhlina" zkrátí dobu cestování mezi okresy Gianling a Zhenfeng ze dvou hodin na pouhé dvě minuty.

Zároveň se očekává, že rekordní stavba přiláká turisty - průhledný vyhlídkový výtah vysoký 213 metrů dopraví návštěvníky na vrchol mostu, kde je vyhlídková věž. Součástí stavby je také téměř kilometr dlouhá skleněná sekce pro chodce.

Nový čínský zázrak

Lidový deník, oficiální noviny Komunistické strany Číny, vychvaluje stavbu jako "nový čínský zázrak" a označuje ji za symbol nové etapy rozvoje infrastruktury země.

Čína je líhní okázalých staveb, které lámou světové rekordy. Předtím již držela rekord za nejvyšší most na světě Duge, který se svými 565 metry v roce 2016 překonal francouzský viadukt Millau. Most Hongkong-Ču-chaj-Macao s délkou 55 kilometrů je zase nejdelším mořským mostem na světě.

Čínské megaprojekty jsou v několika posledních dekádách hnacím motorem hospodářského růstu země. Podle zprávy konzultační společnosti McKinsey z roku 2023 tamní lídři mohutné investice do infrastruktury dlouhodobě prosazují coby páteř růstového modelu, zejména ve vnitrozemských regionech, které zaostávají za prosperujícími regiony při pobřeží.

Závratné tempo budování nových staveb s sebou však nese řadu rizik. Například na konci srpna zahynulo nejméně 12 dělníků při zřícení rozestavěného železničního mostu v provincii Čching-chaj.

 
