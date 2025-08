Na Ukrajině rozsévá smrt dron z polystyrenu. Unese 10 kilo výbušniny, říká voják Ivan

V zákopech záložní obranné linie v Sumské oblasti jsem se potkal se svým kamarádem Ivanem, který dobrovolně vstoupil do armády na začátku války. Začínal u rozvědky, dnes je pilotem dronů. Ivan mi ukázal trofejní ruské drony, které s nasazením života ukořistil na frontové linii.

Jako první mi ukázal trosky úderného dronu Molnija. Výhodou tohoto typu je jeho nízká cena. Ivan mi řekl, že ho v Rusku vyrábějí v podstatě "na koleně" z polystyrenu, překližky a hliníkových trubek. Molnija může podle Ivana k cíli vzdálenému až 30 kilometrů dopravit 10 kg výbušniny, například protitankovou minu nebo střelu do RPG (ruční protitankový granátomet). Tento konkrétní dron nesl na sobě dvě RPG střely. Molnija bývá vysílána na konkrétní cíle, nebo s tím, že cíl vyhledává až za letu. Na místo, kde jsme dělali tento rozhovor, mohou doletět a taky tam létají.

Ukrajinský deník Petra Židka Již 17 let žiji na Ukrajině, jsem turistickým průvodcem, pomáhal jsem podnikatelům s aktivitami zaměřenými na ukrajinský trh a od začátku bojů pracuji jako válečný kameraman. Bydlím v Zakarpatí, ale pracovně jezdím po celé Ukrajině. A vám budu rád přinášet příběhy země, která se mi stala druhým domovem. Foto: Archiv autora

Druhý dron je nejvíce používaný ruský rozvědný dron Zala. S tímto dronem se Rusům nepodařilo vrátit na své pozice, do cíle jim chyběl kousek. Ivan nouzové přistání Zaly viděl s pomocí dronu, který pilotoval. Jako první zpozoroval bílý padák. Se svým dronem na to místo doletěl a uviděl ho. Nepřátelé se pokusili svůj stroj zničit tak, že na něj z druhého dronu shodili granát. Chtěli tak zabránit tomu, aby Ukrajinci bezpilotní stroj získali a s ním i informace, které v něm byly uloženy.

Ivan se pro něj rozhodl jít, přestože to bylo těsně vedle ruských pozic, a tedy velmi riskantní. Při této nebezpečné cestě ho objevil a následně sledoval ruský dron. Protože je ale sám zkušeným pilotem dronů, ví, jak se v podobné situaci chovat a jak se před dronem ukrýt. Také dobře zná místní terén, stezky a podmínky. Ivan mi s radostí řekl: "Tak jsem ho přinesl, bylo to trochu dobrodružství, ale stálo to za to."

Spadlých dronů je okolo fronty hodně. Jsou všude. Je ale problém je získat. Území může být zaminované a nebezpečí na linii fronty číhají na každém kroku.

Průzkumné drony, jako je Zala, nejsou přímo nebezpečné. Ony samy na cíl neútočí, ale z nich získané informace slouží k zaměřování cílů pro dělostřelectvo nebo FPV drony. Proto jsou před nimi vojáci obezřetní.

Dále jsme se s Ivanem bavili o dronech řízených optickým vláknem. Základní info, které mi řekl, je, že vojáci vlastně neznají reálné možnosti těchto dronů. Podle jeho slov viděl řídicí optické vlákno dál od fronty, než se předpokládá, že mohou tyto drony létat. V blízkosti fronty je pak na zemi tolik optických vláken, že tam kvůli nim nejde normálně chodit.