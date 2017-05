Chlouba nacismu skončila jako Titanic. Před 80 lety otřásla světem zkáza kolosálního Hindenburgu

Německá vzducholoď LZ 129 Hindenburg patřila v polovině 30. let minulého století k zázrakům technického světa. Stroj nesoucí jméno zesnulého prezidenta Paula von Hindenburga překonal svými parametry vše, co bylo do té doby vyrobeno. I proto dobře posloužil jako výkladní skříň nacistického režimu. Na svůj první let se Hindenburg vydal 4. března 1936. V provozu byl však jen něco přes jeden rok. Zkáza létajícího kolosu, který nabízel luxus více než sedmi desítkám cestujících, nicméně znamenala začátek konce slávy éry vzducholodí. K tragédii došlo 6. května 1937 těsně před přistáním v americkém Lakehurstu. Obrazy zkázy vzhledem k přítomnosti reportérů rychle obletěly svět.