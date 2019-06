Havárii v Černobylu likvidoval i černoch. V Rusku si myslí, že jim beru práci, říká

Černoch, který jako devatenáctiletý mladík v uniformě sovětského vojáka v roce 1986 likvidoval následky havárie jaderné elektrárny v Černobylu, si ruské redakci BBC postěžoval na rasismus, na který občas v Rusku narazí. Absence černošských postav v seriálu HBO o Černobylu jej však netrápí. Igor Chirjak z města Čerepovec proslul i za hranicemi Ruska právě díky sporům okolo kritiky, že se v pětidílném seriálu žádný černoch neobjevil.

"To je nesmysl, že by se v sovětské éře mohl nějaký černoch, snad dokonce cizinec, objevit v takovém objektu (jaderné elektrárny). Kdyby se černoši v seriálu vyskytovali, samozřejmě by se tvůrcům hned vysmáli," řekl BBC sám Chirjak.

V době katastrofy jej spolu s dalšími vojáky z jeho jednotky poslali postavit most přes řeku Pripjať kvůli evakuaci stejnojmenného města, obývaného pracovníky elektrárny a jejich rodinami.

"Vypadalo to, že začala opravdová válka," zavzpomínal. "Přijel generál a přečetl rozkaz: nepřítel použil jaderné zbraně, použijte prostředky ochrany před chemickým napadením!"

Později začaly kolovat pověsti o havárii na jaderné elektrárně. "Velitel roty to zaslechl a zakázal podobné řeči. Na sovětských jaderných elektrárnách se přece nikdy nestane havárie! Jsou to provokace!" uvedl Chirjak.

Za svítání ale přišla k vojákům stařenka, která o havárii hovořila na plná ústa. "Všichni jsme chápali, že je to nebezpečné, ale asi všem nedošlo, jak moc," dodal s tím, že další den dostal každý voják dozimetr. "Zpočátku jsem každý rok ležel měsíc v nemocnici, teď je to lepší," popsal to, jak se Černobyl podepsal na jeho zdraví.

Stává se mu prý, že narazí "na lidi, kteří si myslí, že zabírám jejich území a beru jim jejich práci, že sem vůbec nepatřím a mám se vrátit do své země, vypadnout odtud". "Vždy to považuji za směšné. Kam mám odejít, když jsem se tady narodil a tady žiju?" řekl. Podle Chirjaka se v Rusku usadil už jeho pradědeček, o kterém ale neví, odkud pocházel a jak se do Ruska dostal.

"Jediný likvidátor černé pleti" ale za důležité pokládá hlavně to, aby se nezapomnělo na lidi, kteří pomáhali likvidovat následky jaderné havárie.

