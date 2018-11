Jaký je obraz Česka v Bruselu a poškozuje ho kauza Babiš? Ptejte se Pavla Teličky

? Ondřej - Dnes 9:25 Dobrý den pane europoslanče, skupina ALDE se docela často vymezuje proti evropským populistům typu Orbán, nebo Kaczynski, ale kritiku na Babiše jsem nikdy neslyšel. Nebude to tím, že hnutí ANO je taky členem této skupiny?

? karel - Dnes 9:23 Pane Teličko přiznejte pravdu? Obraz Česka vidíte jenom Vy a pár Vašich kamarádu špatně a nebo si něco namlouváte, lžete. Jako poslanec jste mne moc zklamal. Vy nebojujete za nás, ale za své......stydím se za lidi jako jste Vy. Jen se divím, že Vám to ještě nikdo neřekl.



Karel

? Martin - Dnes 9:21 Dobrý den pane Teličko. Jaký je Váš názor na polskou justiční reformu?

? Denisa - Dnes 9:19 Nepoškozuje obraz Česka v zahraničí spíše ministr Tomáš Petříček, který není ani zdaleka těžkou politickou vahou jakou mezinárodní diplomacie vyžaduje? Nepochybuji o tom, že v Bruselu dobře vědí, že je to jen loutka europoslance Pocheho.

? Miroslav Charvát - Dnes 9:19 Pane Teličko, předem Vás moc zdravím a děkuji za Vaši práci v Evropském parlamentu.

Nepřemýšlíte o vstupu do některé ze stávajících politických stran nebo neuvažujete o vlastním projektu v tomto smyslu? Patříte mezi ty , které bych velmi rád viděl na naší politické scéně i nadále.

? Pavel Mareš - Dnes 9:15 Dobrý den pane europoslanče,



pan premiér se velmi rád chlubí, jak jedná s evropskými politiky a opravdu je každou chvíli někde jinde. Vnímám to asi jako jedinou pozitivní věc na premiérovi a rád bych se zeptal, zda je tato "zahraniční" politika premiéra z Vašeho pohledu opravdu taková úspěšná, jak tvrdí pan premiér. Děkuji, s pozdravem, Pavel Mareš

? Sudeťák - Dnes 9:12 Dobrý den pane Teličko,



mám dva dotazy:



1. jak vnímáte neustálé odkládání vstupu do eurozóny z hlediska jak ekonomického, tak i

politického.2. jak vnímáte českou "účast" v iniciativě V4 a není spíše z důvodů politických, hodnotových a i kulturních naší brzdou v další hlubší integraci v rámci EU?Děkuji.S pozdravem, Sudeťák

? Wandemberg - Dnes 9:09 Co říkáte na nazor velké casti lidi u nás že Evropská unie se dnes chova k nám ještě daleko hůř než sveho casu RVHP?? A proč Češi nemůžou o svem pusobeni v EU rozhodovat v referendum???

? Radek Fišer - Dnes 8:59 Dobrý den pane europoslanče. Chápu to správně, že naším přijetím do EU se její původní členové, v zájmu své vlastní dlouhodobě udržitelné bezpečnosti, rozhodli podělit se o svůj všestranný rozvoj a blahobyt, který oni svou dlouholetou prací nastartovali, nám občanům nově přijatých zemí tím v podstatě nacpali nemalou část peněz do našich kapes a my bychom za to měli být vůči nim přinejmenším objektivně uznalí ?! Myslíte si, že při našich současných postojích a vůbec postojích celé V4 k dílčím problémům unie a při naší, V4 a balkánské míře korupce a rozkrádání financí z fondů EU, nás její zakládající členové jednou ze společenství nevyloučí ? Já bych to na jejich místě asi udělal, protože i jen okopávání kotníků a ztrátu drobných nelze ustát trvale !

? Viktor Dvořák - Dnes 8:58 Dobrý den, pane Teličko,

proč frakce Evropského parlamentu ALDE nepodnikne kroky proti ANO (které je členem této parlamentní frakce), vzhledem k politice, kterou ANO v Česku předvádí – tj. pseudovládní spolupráce s nereformovanou komunistickou stranou, pakt s proruským prezidentem, obhajoba skandály obtěžkaného premiéra, atp.? Guy Verhofstadt často plamenně hovoří o nutnosti hájit demokracii, lidská práva, vládu zákona atp., což je jistě správné a žádoucí, přitom si však zcela pragmaticky a skoro by se dalo říct cynicky ve své frakci drží stranu, která je takříkajíc "liberal in name only". Děje se to proto, že doufá, že ALDE v dalších volbách posílí své zastoupení a proto nechce z frakce nikoho vylučovat?



Děkuji za odpověď!



S pozdravemViktor Dvořák

? Petr - Dnes 8:56 Pane Teličko, jelikož jste placen z bruselských prostředků, necítíte se být v postavení střetu zájmů? Proč v EU nehájíte zájmy ČR?

? Kristýna - Dnes 8:54 Francouzský prezident Macron se premiéra Babiše opakovaně zastává. Jak silné je toto spojenectví? A hraje tam roli spíše osobní chemie obou státníků, schopnost Andreje Babiše hovořit plynně francouzsky či pragmatická snaha liberálů, ALDE a hnutí En Marche! vytvořit silnou protiváhu Junckerovi ve formě Spitzenkandidáta v blížících se eurovolbách?

? Jiří - Dnes 8:50 Dobrý den,

Nejpozději od roku 2014 je jasné, že Kreml začal opět ohrožovat Evropu. Již tehdy lidé jako Timothy Snyder přesně popsali nebezpečí a varovali před ním.

Proč trvalo 4 roky, než se odvažují o tomtéž nebezpečí mluvit i vrcholní evropští politici?

Co je třeba pro efektivní obranu před Kremlem udělat?

Lze nějak omezit počty pracovníků ruské ambasády, aby byly ekvivalentní s naší ambasádou v Moskvě?

Je i v EU nějaká prokremelská klika, jakou vidíme např. na Pražském hradě?Jiří.

? Petr Záleský - Dnes 8:44 Dobrý den.

Pane Telička, nerozumím těm průzkumům, že tolik lidí neustále volí pana Babiše, i když má jeden problém za druhým a tak závažné. Nedovedu si to vysvětlit. Je český národ totálně degenerovaný, nebo tak hloupí?? Vy a spousta jiných jste na to přece přišli, že to není dobrý a demokratický člověk.

? Petra - Dnes 8:40 Opozice neustále tvrdí, že s trestně stíhaným premiérem se v Evropě nebude nikdo bavit. Realita je přesně opačná, na evropské scéně jsme nikdy neměli aktivnějšího premiéra než Andreje Babiše a v Kramářově vile se ve dveřích střídá jeden státník za druhým. Rozumím, že se opozice vymezuje vůči vládě, ale nemělo by to mít aspoň trochu nějaký reálný základ?

? Petr - Dnes 8:35 Mně spíš zajímá jak je možné že na půdě EU je vřele přijímán vrcholný představitel JAR? Chcete tím naznačit že ho podporujete?