Kdy vznikla první igelitka a kolik tun plastů končí v moři? Otestujte se v kvízu

Do Británie míří v malých člunech přes Lamanšský průliv stále více migrantů, letos se jich takto nelegální cestou do Spojeného království dostalo už přes 11 tisíc. Loni to bylo za celý rok necelých 8500. Podle údajů ministerstva vnitra ve čtvrtek za jediný den překonalo cestu po moři do Británie rekordních 600 utečenců, uvedla agentura DPA.

Pokusy migrantů doplout na britské území bývají velice nebezpečné, ve čtvrtek přišel o život 27letý muž z Eritreje - jeden z cestujících na člunu, který se dostal do potíží a posléze se potopil. Ve středu hlídky zachránily na moři přes 100 lidí.

Pro Británii je po vystoupení z Evropské unie stoupající počet migrantů velký problém. V červenci proto uzavřela dohodu s Francií, v níž se Paříž zavázala posílit hlídky a investovat do uprchlických táborů výměnou za britskou podporu ve výši 62,7 milionu eur (asi 1,6 miliardy korun).