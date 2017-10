Dva dny před opakovanými prezidentskými volbami v Keni postřelili řidiče ústavní soudkyně

před 4 hodinami

Dva dny před keňskými prezidentskými volbami neznámí útočníci v hlavním městě Nairobi postřelili bodyguarda a řidiče ústavní soudkyně Philomeny Mwiluové. Muž byl ve vážném stavu převezen do nemocnice. Philomena Mwiluová v září hlasovala pro zrušení výsledků srpnové volby hlavy státu, ve které zvítězil současný prezident Uhuru Kenyatta. Minulý měsíc předseda nejvyššího soudu novinářům řekl, že jeho kolegové kvůli tomuto rozhodnutí dostávají výhrůžné vzkazy. Přesný motiv úterního útoku však není známý a policie čin vyšetřuje jako loupežné přepadení.

Nairobi - Neznámí útočníci v úterý v keňském hlavním městě Nairobi postřelili na frekventované ulici bodyguarda a řidiče ústavní soudkyně Philomeny Mwiluové. Náměstkyně předsedy ústavního soudu u incidentu nebyla a motiv střelce zatím není znám, informoval keňský web Daily Nation. Ve čtvrtek se v Keni mají konat opakované prezidentské volby, ústavní soud je však stále může zrušit. Ve středu dopoledne se bude zabývat třemi žádostmi o jejich odklad.

Philomena Mwiluová v září hlasovala pro zrušení výsledků srpnové volby hlavy státu, ve které zvítězil současný prezident Uhuru Kenyatta. Minulý měsíc předseda nejvyššího soudu novinářům řekl, že jeho kolegové kvůli tomuto rozhodnutí dostávají výhrůžné vzkazy. Přesný motiv úterního útoku však není známý a policie čin vyšetřuje jako loupežné přepadení.

Podle svědků k vozu soudkyně přijeli na motocyklu dva muži, z nichž jeden měl pistoli, ve chvíli, kdy bodyguard u stánku kupoval květiny, napsala agentura AP. Útočníci se jej údajně snažili vecpat zpět do auta, bodyguard se ale bránil a když začal sahat po své zbrani vpálil mu útočník do hrudi dvě kulky. Muž byl ve vážném stavu převezen do nemocnice.

Dva dny před opakovanými prezidentskými volbami se stále může stát, že hlasování bude opět odloženo. Ústavní soud ve středu vyslechne žádosti tří keňských ochránců lidských práv, podle nichž země není na hlasování připravena. Šéf volební komise Wafula Chebukati v uplynulých dnech vyjádřil pochybnosti o tom, že orgán bude schopen zajistit regulérní průběh, soud zároveň v září nařídil uspořádání opravných voleb do konce října.

Prezident Kenyatta trvá na tom, že volby se ve čtvrtek musejí uskutečnit. Vůdce opozice a jeho hlavní rival Raila Odinga, který ze souboje 10. října odstoupil, vyzval Keňany k jejich nenásilnému bojkotu, neboť prý jde o "předstírané volby". Hlavní opoziční strana NASA prohlásila 26. říjen za "den národní demonstrace".

I v úterý Odingovi stoupenci proti plánovaným volbám demonstrovali pod heslem "žádná reforma, žádné volby" a v Nairobi proti nim policie zasáhla slzným plynem. Stoupenci Uhurua Kenyatty naopak hlásí, že k volebním urnám dorazí v hojném počtu.

"Jediné, co víme, je, že žádné volby nebudou. Čekáme na zítřejší Babovo (Odingovo) velké oznámení," řekl agentuře Reuters muž demonstrující v baště opozice Kisumu. Keňská opozice má ve středu oznámit své plány pro případný volební den.