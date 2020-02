Chránili motýly, skončili s rozbitou hlavou. V Mexiku zavraždili už druhého ekologa

Přírodní rezervaci v horách středního Mexika každý rok zaplní miliony oranžových motýlů. Monarchové stěhovaví sem létají z USA a Kanady přečkat zimu. Tu letošní ale narušily dvě vraždy. Místní policie našla těla dvou pracovníků rezervace, kteří se oblast snažili chránit před těžaři.

Les plný vysokých borovic a jedlí v chráněné rezervaci se každou zimu mění v útočiště pro obrovská hejna monarchů stěhovavých. Motýli sem do hor v mexickém státě Michoacán létají z čtyři tisíce kilometrů vzdáleného domova v USA a Kanadě, kam se zase na jaře vracejí.

Biosférická rezervace v Mexiku, kde přečkávají zimu, je od roku 2008 součástí světového dědictví UNESCO. Přesto její existenci ohrožují těžaři. V lednu přišli o život dva muži, kteří v rezervaci pracují.

Nejprve v polovině ledna zmizel Homero Gómez, populární aktivista, který na motýlí podívanou lákal turisty z celého světa. Na sociálních sítích proslul videy, na kterých stojí uprostřed obrovských hejn motýlů. Místní obyvatelé ho považovali za motýlího ochránce. Gómez, bývalý zastupitel malé obce Rosario nedaleko rezervace, zastával názor, že oblasti více prospěje turismus než rychlý výnos z těžby dřeva.

En el Santuario El Rosario Ocampo Michoacan “ El más grande del mundo “ pic.twitter.com/WlCJuOcG4Q — Homero gomez g. (@Homerogomez_g) January 12, 2020

Když 13. ledna zmizel, přidalo se k policejnímu pátrání na 200 místních dobrovolníků. Jeho tělo našla policie až po třech týdnech minulou středu na dně rybníka nedaleko rezervace. Měl smrtelné zranění hlavy a vyšetřovatelé oficiálně uvedli, že nešlo o nehodu. Příbuzní potvrdili, že Gómez kvůli své práci dostával výhružné dopisy.

Druhou obětí je čtyřiačtyřicetiletý Hérnandez Romero, který v rezervaci provázel turisty. Návštěvníkům ukazoval hejna oranžových monarchů, kterými jsou obsypané koruny stromů. V sobotu ho policie našla mrtvého, opět s rozbitou hlavou.

Avokádo jako mexické prokletí

Už vražda Gómeze vyvolala pobouření a zděšení. Na jeho pohřeb se přišly podívat stovky farmářů a zemědělců z širokého okolí. Dokonce i mexický prezident Andrés Manuel López Obrador označil jeho smrt za velmi nešťastnou a bolestnou.

Gómez aktivně bránil rezervaci před těžbou. Nelegální kácení lesů obvykle vede k vytvoření plantáží avokáda, jehož obliba stále roste.

Avokádo je v této oblasti Mexika v podstatě jedinou legální surovinou, jejíž pěstování se místním lidem finančně vyplatí. Kvůli vysoké poptávce v sousedních USA se mu přezdívá zelené zlato.

Mexiko je největším producentem avokáda a nejvíc se ho pěstuje právě v Michoacánu. Je to chudý region zmítaný násilím drogových gangů. Obchod se zeleným zlatem natolik prosperuje, že se do něj zapojily zločinné organizace, a dokonce i drogové kartely.

Kvůli avokádu se nelegálně kácejí lesy, bují korupce a roste organizované násilí. "Mexický organizovaný zločin se proměnil, už nejde jen o obchod s drogami," vysvětlil pro britský deník The Guardian analytik Mezinárodní krizové skupiny (nezisková organizace International Crisis Group) Falko Ernst.

"A nejsou to jen avokáda. Dnes to funguje tak, že kontrolujete nějaké teritorium a z něj využíváte všechno, co je dostupné. To znamená avokáda, ale také papáji, limetky, jahody, nelegálně vytěžené dřevo a podobně."

Vraždění aktivistů

Policie zatím ani v jednom případu vraždy nemá stopy. To ale v Mexiku není nic neobvyklého. Země se každoročně potýká s obrovským množstvím vražd a jen v málo případech se podaří najít pachatele. Národní statistický úřad zaznamenal mezi lety 2010 a 2016 přes 150 tisíc vražd a jen v šesti procentech případů došlo k potrestání pachatele.

Poslední dobou také roste počet útoků na ekology. Být ochráncem životního prostředí je v Mexiku nebezpečným povoláním. Za poslední tři roky tam přišly o život asi čtyři desítky ekologů, kteří bránili půdu před těžaři nebo gangy.

"Dějí se divné věci. Zabíjejí všechny aktivisty, všechny ty lidi, kteří dělají něco pro společnost," pronesl podle americké televize NBC na pohřbu Homera Gómeze jeho bratr Amado.