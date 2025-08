"Jinak to nešlo." Ukrajinci v obklíčení pomohl dron. Ale jinak, než byste asi čekali

Dramatické záběry z bojiště zveřejnila ukrajinská brigáda Rubiž. Na videu je vidět bezpilotní letoun, který spouští elektrické kolo ke zraněnému vojákovi, jehož obklíčily ruské síly. Zraněnému muži se nakonec povedlo odjet z místa pryč.

Podle brigády zabila nepřátelská palba během operace v okolí města Siversk v Doněcké oblasti tři ukrajinské vojáky a poslední zbývající tak musel pozici bránit sám.

Muž přezdívaný "Tanker" měl ale zraněnou nohu a bez pomoci se nebyl schopný evakuovat. "Byl jsem obklíčený ze všech stran. Bránil jsem se nejlépe, jak jsem mohl," řekl podle webu The Telegraph s tím, že v místě uvízl asi na čtyři nebo pět dní.

Mykola Gričenko, náčelník štábu brigády, uvedl, že záchranný tým se ke zraněnému vojákovi nemohl dostat, aniž by riskoval svou vlastní bezpečnost.

"Bylo nemožné přijet s potřebným vybavením, protože nepřítel byl všude. Voják se nemohl dostat ven ani sám, protože by musel ujít jeden a půl kilometru k naší nejbližší pozici," popsal. "Jinak to nešlo. V jeho stavu a s jeho zraněními by to prostě nezvládl."

Brigáda se tak rozhodla dopravit vojákovi elektrické kolo, a to pomocí dronu. Během války s Ruskem se bezpilotní letouny staly nedílnou součástí arzenálu. Umožňují efektivně útočit za nepřátelskými liniemi, aniž by armáda přímo riskovala životy vojáků. Jejich použití pro ryze evakuační akci je ale spíše raritou.

První dva pokusy byly podle informací brigády neúspěšné, akce se povedla až napotřetí. I tak se ale neobešla bez komplikací.

Voják na elektrickém kole ujel 400 metrů, než narazil na dálkově ovládanou minu, která ho odmrštila. Poté ušel dalších zhruba 200 metrů, kde ho našli jeho kolegové, kteří ho z místa odtáhli.

Drony poté vojákovi doručily druhé kolo, na kterém ujížděl dalších 15 minut, než dorazil do bezpečné zóny, a zraněného tak mohli evakuovat a vyšetřit.

"Aby mohli tuto operaci provést, museli vypočítat správný čas a správné povětrnostní podmínky, které by to umožnily," řekl Gričenko. Hmotnost takového kola je totiž téměř 40 kilogramů.

