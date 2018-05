Demonstranti ochromili Jerevan. Tisíce lidí blokují silnice, policie posílila hlídky

před 38 minutami

Protesty v Arménii poté, co opoziční vůdce Nikol Pašinjan nebyl zvolen premiérem. | Foto: Reuters

Tisíce demonstrantů v hlavním městě Arménie ochromily dopravu. Blokují silnice, některé stanice metra se zavřely.

Jerevan - Demonstranti v Arménii blokují některé silnice směrem na hlavní město Jerevan, několik křižovatek v centru metropole a cestu k letišti. K dopravním blokádám a zahájení kampaně občanské neposlušnosti vyzval v úterý opoziční vůdce Nikol Pašinjan poté, co jej parlament nezvolil premiérem.

"Doprava v hlavním městě je prakticky přerušena," napsala ruská agentura Interfax. "Studenti ochromili hlavní ulice Jerevanu," uvedla agentura TASS; Moskva jako blízký spojenec Jerevanu vnitropolitickou krizi v Arménii pozorně sleduje.

Předchozí premiér Serž Sargsjan odstoupil 23. dubna pod tlakem protivládních protestů, které vedl právě Pašinjan, pokládaný za prozápadního, liberálního politika. Vření vyvolala Sargsjanova snaha uchovat si moc poté, co deset let byl prezidentem - a před přestupem do premiérského křesla nechal změnit ústavu, aby výkonnou moc přenesl z rukou šéfa státu na šéfa vlády.

"Zůstaneme tady," řekl agentuře Reuters devatenáctiletý David, jeden z demonstrantů blokujících cestu na letiště. "Na naši výzvu zareagovaly všechny vysoké školy v hlavním městě. Požadujeme, aby (vládní) Republikánská strana opustila vládu a hlasovala pro národního kandidáta na premiéra Pašinjana," řekl TASS studentský vůdce David Petrosjan.

Demonstranti podle TASS zablokovali ulice nejen v centru, ale i na jerevanských sídlištích, a to včetně výpadovky na letiště a dalších dopravních tepen. "Policie posílila hlídky, ale dosud nezasahuje do počínání demonstrantů," dodala agentura.

Ministerstvo obrany vyzvalo demonstranty, aby nebránili v jízdě armádním vozidlům a vojenským kolonám "vzhledem k nezbytnosti zajistit bezpečnost země".

Blokáda podle zpravodaje Interfaxu ochromila automobilovou dopravu v Jerevanu, postiženo je i metro. K protestní akci se připojili obyvatelé všech čtvrtí, kteří kromě ulic blokují i vchody do sídel řady úřadů, včetně ministerstev spravedlnosti, kultury a školství. K blokádě se přidali i pracovníci letiště.

Pašinjana v úterý odmítli při volbě premiéra podpořit poslanci Sargsjanovy vládnoucí Republikánské strany, bez jejichž hlasů se při volbě nemůže obejít. Parlament se znovu pokusí zvolit předsedu vlády 8. května.

Pokud se to nepodaří ani napodruhé, bude zákonodárný sbor rozpuštěn a zemi čekají předčasné volby. Naposledy se konaly loni v dubnu. Pašinjan hodlá za týden i v této druhé volbě kandidovat.

Na mítinku na jerevanském náměstí Republiky Pašinjan v úterý večer vyzval k zahájení protestních akcí. "Vyzývám k zahájení rozsáhlé akce občanské neposlušnosti ve středu od 08:00 (06:00 SELČ). Naši stoupenci musejí zablokovat všechna letiště, všechny komunikace v zemi. Nedovolíme ukrást vítězství lidu," prohlásil opoziční předák.

Arménie je blízkým spojencem Ruska a v zemi jsou ruské základny. Moskva sleduje dění v Arménii s obavami, aby Arméni podobně jako občané Gruzie a Ukrajiny po masových demonstracích nezvolili vůdce, který by přerušil spolupráci s Ruskem. Pašinjan ale ve svém parlamentním proslovu ujistil, že je připraven zachovat strategické spojenectví s Moskvou.

