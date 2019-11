Corbyn představil marxistické plány, útočí na peněženky Britů, píší média o programu

Za nejradikálnější za posledních několik desítek let, nejlevicovější i marxistický označují britská média program Labouristické strany, který ve čtvrtek představil její lídr Jeremy Corbyn. Podle konzervativního bulváru Daily Express je program útokem na peněženky daňových poplatníků, levicový Daily Mirror naopak čtenářům na titulní straně tvrdí, že je program labouristů na jejich straně.

Corbyn odhalil "nejradikálnější program za desítky let", napsal levicový list The Guardian. Podle něj plány labouristů týkající se daní a investic odborníky "zaskočily". List Financial Times napsal, že plány labouristů "vyvolaly obavy napříč korporátní Británií".

Podle konzervativního bulvárního listu Daily Mail je program "marxistický" a "nejlevicovější", jaký kdy labouristé měli. "Corbyn vyhlásil válku manželství, dědictví a firmám," tvrdí list. Rodiny by podle něj v případě uskutečnění labouristických plánů ochromily dopady "rozhazovačného řádění".

Ke kritice se přidal i další pravicový bulvár Daily Express. Podle něj jsou avizované plány labouristů "ochromujícím daňovým nájezdem" na peněženky daňových poplatníků.

Řada konzervativních listů včetně The Times cituje varování Ústavu pro finanční studia (IFS), podle kterého investiční plán labouristů založený na zvýšení daní "zkrátka není věrohodný".

The Times rovněž tvrdí, že by daňová zátěž v případě naplnění labouristického programu byla nejvyšší od druhé světové války. List The Daily Telegraph v ekonomické příloze píše, že "labouristé vyhlásili válku" londýnskému finančnímu centru City.

Levicový bulvární list Daily Mirror podle očekávání podpořil labouristy, když čtenářům sdělil, že labouristický program je na jejich straně. Plány by podle něj přestavěly "zemi zpustošenou devíti lety ochromujícího šetření konzervativců".

Deník i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, píše o "bezprecedentním" mrhání veřejnými penězi. Zároveň připomíná, že labouristé mají "jen tři týdny na to, aby dohnali desetiprocentní náskok" konzervativců v průzkumech veřejného mínění.

Server Politico připomněl, že před posledními volbami obsahoval labouristický program řadu "populárních" opatření a byl "zlomovým bodem v kampani", neboť největší opoziční straně zvýšil podporu.