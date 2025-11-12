To bylo těsné. V Číně spadl "přelomový" most, záběry kolosálního pádu obletěly svět

Policie uzavřela v pondělí most ve městě Ma-er-kchang v provincii S'-čchuan pro veškerý provoz poté, co se na okolních svazích a cestách objevily praskliny.
V úterý odpoledne se část mostu se silničním přivaděčem zřítila, což způsobilo sesuvy půdy. Jen těsně se tak podařilo zabránit obrovské tragédii, při které by vyhaslo mnoho životů. Záběry pádu kolosálních rozměrů obletěly svět.
Most je součástí národní dálnice spojující střed země s oblastí Tibetu. Stavba mostu byla dokončena letos na jaře.
Stavba byla oslavována jako přelomový projekt, který by změnil dopravní síť regionu. Most má celkovou délku 758 metrů, hlavní rozpětí 220 metrů a hlavní pilíře vysoké 172 metrů.