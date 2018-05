Česko otevřelo honorární konzulát v Jeruzalémě, konzulem je podnikatel Propper

před 1 hodinou

Česko otevřelo honorární konzulát v Jeruzalémě. Ceremoniál, kterým byla oficiálně zahájena činnost úřadu, se konal odpoledne, řekl honorární konzul Dan Propper. Izraelský podnikatel s českými kořeny vidí svůj hlavní přínos pro vzájemné vztahy zejména v byznysu. V roli konzula chce podporovat izraelské investice v České republice. Rozšíření českého diplomatického zastoupení v Izraeli do Jeruzaléma se stalo předmětem sporů. Část české veřejnosti zastává názor, že Česko by mělo do Jeruzaléma přestěhovat svou ambasádu. Silným zastáncem této myšlenky je prezident Miloš Zeman. Odpůrci přesunu velvyslanectví tvrdí, že je třeba počkat, dokud se nevyřeší konflikt mezi Izraelem a Palestinou.