Češka zatčená kvůli pašování drog dostala dopisy od rodiny. Proces v Pákistánu odročili kvůli stávce

Další soud s Češkou, která byla zadržena s devíti kilogramy heroinu, se uskuteční ve středu. Dnešní stání bylo odročeno kvůli stávce soudců.

Islámábád/Praha - Soud s Češkou, která byla letos v lednu zadržena na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu, byl dnes kvůli stávce soudců odročen na středu 30. května. Informovala o tom mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová. Soud měl pokračovat výslechy svědků.

"Dneska tam stávkují soudci, stání bylo odročeno," řekla mluvčí. Zatím poslední stání se uskutečnilo minulý týden v úterý, kdy byl u jednání přítomen asistent českého honorárního konzula v Láhauru. Ten ženě předal dopisy od její rodiny. V soudní síni byly také dvě právničky z pákistánské lidskoprávní kanceláře, které se podle informací českého ministerstva zahraničí hodlají účastnit i dalších stání.

Pákistánští celníci zadrželi mladou Češku 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Žena vinu odmítá.

České ministerstvo spravedlnosti v březnu uvedlo, že Praha chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Češky, kterou pákistánské úřady zadržely se zásilkou heroinu.