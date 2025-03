Láme se osud herního giganta? Tolik nudy jsem nečekal, říká o Assassin's Creed Möwald

Přední evropské herní vydavatelství Ubisoft se utápí ve finančních problémech a mnozí experti naznačují, že jejich nejnovější díl ze série Assassin's Creed potřebuje už nutně uspět, a to jak na trhu, tak v očích fanoušků. Nový díl z Japonska s podtitulem Shadows už od prvního oznámení ale doprovázela vlna kontroverzí, ať už kvůli špatně komunikované kampani, nebo výběru hratelných postav.

Asi největší pozdvižení v očích fanoušků bylo Ubisoftem zvolené duo hlavních hrdinů jejich nejnovějšího počinu, Assassins's Creed Shadows. Jako hlavní protagonisty totiž zvolili mladou dívku Naoe a velkého hromotluka afrického původu Yasukeho. Druhý jmenovaný vzbudil u hráčů největší vášně, nicméně podle herního publicisty Jaromíra Möwalda by zrovna tento fakt nebral nijak vážně. "Prostě to jsou rasisti a nezajímají mě. Podívejme se třeba na film Poslední samuraj, kde se taky vychází z věcí, které se mohly stát, jsou tam reálné postavy, ale ten příběh je smyšlený. Prostě je to hra," reaguje ostře na stížnosti fanoušků.

Sám Möwald ale naznačuje, že problémy nové vlajkové lodi Ubisoftu opravdu nejsou ve výběru hlavních hrdinů, ale spíš ve faktu, jak vývojáři ke hře přistoupili v rámci celé série. "Nečekal jsem až tak velkou nudu. Jsou tam části, které jsou zábavné, ale taky jsou tam části, které jsou totálně ploché. Myslím, že to přijetí bude hodně diverzifikující," popisuje Möwald a dodává, že mnoho fandů kvůli kontroverzím spojeným s hrou a předchozím zkušenostem s firmou přeje Ubisoftu neúspěch.

Právě fanoušci hrají v tomto případě klíčovou roli, protože s posledními hrami vydanými Ubisoftem nemají zrovna dobrou zkušenost a vzhledem k padajícím akciím a velkým firmám, které krouží kolem vydavatelství s úmyslem jej koupit, Ubisoft nutně potřebuje úspěch. Podle Möwalda si ale za tuto situaci Ubisoft může tak trochu sám, protože do svých her pumpuje neúměrné množství prostředků, které se potom nízkými prodeji těžko vrací zpět. "Když tu hru dělá 1000+ lidí po celém světě, navíc podle pořád stejného mustru, tak je to pak na náplni té hry vidět. Myslím, že ta hra se bude prodávat dobře, ale Ubisoft potřebuje, aby se prodávala skvěle. Já si myslím, že nebude," líčí ve Spotlight News.