Odsouzený kapitán Costy Concordie chce pracovat mimo vězení, mohl by do Vatikánu

Bývalý italský kapitán Francesco Schettino, který si odpykává trest 16 let za ztroskotání výletní lodě Costa Concordia v roce 2012 s 32 oběťmi, by mohl už příští měsíc začít pracovat ve Vatikánu. Informovala o tom agentura ANSA s odvoláním na své zdroje. Schettino požádal o změnu režimu, aby mohl od pondělí do pátku chodit z věznice ven. Rozhodovat by o tom měl soud 8. dubna.

Schettino, který si trest odpykává v římském vězení Rebibbia, by se mohl ve Vatikánu podílet na digitalizaci dokumentů. Vatikán totiž spolupracuje se sdružením Druhá šance, které pomáhá vězňům s mírnějším režimem pracovat. Nyní čtyřiašedesátiletý Schettino byl v roce 2016 odsouzen k 16 letům vězení za několikanásobné zabití, způsobení námořního neštěstí a opuštění lodě. Trest pak v roce 2017 potvrdil italský nejvyšší soud. Schettino vinu odmítá a jeho právník se snažil o obnovení procesu, což italské soudy zamítly. V srpnu 2022 také Evropský soud pro lidská práva odmítl jeho stížnost, v níž tvrdil, že mu nebylo plně zaručeno právo na obhajobu a že úsudek italského soudu byl ovlivněn zprávami v médiích. Související Podél amerického pobřeží pluje loď duchů. Parník větší než Titanic půjde brzy ke dnu Schettino byl totiž v médiích silně kritizován nejen za nezdařený manévr, kvůli němuž výletní loď ztroskotala na mělčině, ale také za opuštění lodě v době, kdy pokračovala evakuace cestujících. Luxusní loď Costa Concordia 13. ledna 2012 ve 21:45 narazila na útes asi 300 metrů od ostrova Giglio u pobřeží jižního Toskánska. Loď vyplula téhož dne z přístavu Civitavecchia u Říma na sedmidenní výletní plavbu po Středomoří. Podle agentury ANSA kapitán přiblížil loď příliš blízko k pevnině, aby pozdravil obyvatele ostrova, což někdy výletní lodě dělají rozsvícenými světly a sirénami. Po najetí na mělčinu se v boku 290 metrů dlouhé lodi udělala asi 70metrová trhlina, kterou záhy natekla do strojovny voda a způsobila výpadek proudu. Na palubě bylo 4229 lidí, z toho 3216 turistů ze šesti desítek zemí - nejvíce Italů a Němců. Kromě 27 cestujících a pěti členů posádky zemřel také potápěč, který utrpěl zranění při záchranné operaci, napsala ANSA.