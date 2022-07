Brusel představil plán, který má pomoci Evropě v zimě. Projděte si jeho základní body

Proč přišla Evropská komise s plánem úspor?

Zjednodušeně proto, že jí to lídři EU dali za úkol. Už na jaře a poté v červnu na společném summitu řekli, že má komise připravit strategii, jak členským zemím pomoci vyrovnat se s případným snížením dodávek ruského plynu či jejich úplným zastavením.

Cílem je, aby se státy na vnitřním trhu nepřetahovaly o nedostatkovou surovinu a některé se neocitly zcela bez ní. Ruská státní plynárenská společnost Gazprom už snížila dodávky do Evropy. Do Bulharska a Polska přestala posílat plyn úplně a do Itálie ho teče jen minimum. Nyní je kvůli údržbě odstaven ruský plynovod Nord Stream 1 a není jisté, zda dojde k obnovení provozu.