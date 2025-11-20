Zahraničí

Benátky "zkasírují" jednodenní turisty, v létě znovu zavedou poplatek za vstup

ČTK ČTK
včera
Benátky budou i v příštím roce vybírat vstupné od turistů, kteří se tam neubytují. Oznámila to radnice italského historického města. Poplatek budou úřady vybírat 60 dní v období od dubna do konce července. To je o několik dní více než letos. Výše vstupného zůstane deset eur (245 korun). V případě objednávky alespoň čtyři dny před plánovanou návštěvou je cena poloviční.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Reuters

Poplatek Benátky začaly vybírat v roce 2024. Radnice tvrdí, že se tak děje ve zkušebním režimu. Opatření mělo usměrnit nadměrný jednorázový turismus, který kritizují místní obyvatelé, úřady i Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Z poplatku je řada výjimek pro děti, studenty, vstupy neturistického rázu a především pro turisty, kteří stráví alespoň jednu noc v benátských hotelech či jiném ubytovacím zařízení. Tito návštěvníci totiž platí městský poplatek za ubytování. Zpoplatněný je vstup ve vybraných dnech od 8:30 do 16 hodin.

Související

Benátky zdraží vstupné do města. "Last minute" bude stát dvojnásobek

Benátky zdraží vstupné

Radnice odůvodnila zahájení výběru vstupného tím, že i jednodenní návštěvníci tak přispějí k údržbě města. Podle kritiků je sporné, zda poplatek skutečně dokáže zmírnit nadměrný turismus ve městě, jak tvrdí radnice. Podle nich by takový dopad mělo například omezení počtu denních vstupů do centra, které vedení Benátek zvažovalo a nakonec nezavedlo.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Dokument: přinášíme kompletní Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Dokument: přinášíme kompletní Trumpův mírový plán pro Ukrajinu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Itálie Benátky

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

ŽIVĚ
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 29 minutami
Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Po odstoupení světové jedničky byli papírově rázem za outsidery. Španělům proti českému výběru ve čtvrtfinále Davis Cupu nevěřily ani sázkovky.
před 1 hodinou
Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Poprvé si také návštěvníci budou moci v jednom ze sálů barokního zámku zatančit na hudbu z filmu Tři oříšky pro Popelku.
před 1 hodinou

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro
36:12
před 1 hodinou
Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Přes víkend si na většině míst užijeme kombinaci slunce a zimy. Po oblačném pátku by od sobotního rána mohly příkrov mraků rozehnat sluneční paprsky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

V úterý se podle Reuters odehrál podobný útok na kostel v západní části země, kde ozbrojenci unesli 38 lidí.
před 2 hodinami
Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Americká pobřežní stráž přehodnocuje svůj pohled na obtěžování a zbavuje se pojmu incidenty z nenávisti.
Další zprávy