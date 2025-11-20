Benátky "zkasírují" jednodenní turisty, v létě znovu zavedou poplatek za vstup

Poplatek Benátky začaly vybírat v roce 2024. Radnice tvrdí, že se tak děje ve zkušebním režimu. Opatření mělo usměrnit nadměrný jednorázový turismus, který kritizují místní obyvatelé, úřady i Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).
Z poplatku je řada výjimek pro děti, studenty, vstupy neturistického rázu a především pro turisty, kteří stráví alespoň jednu noc v benátských hotelech či jiném ubytovacím zařízení. Tito návštěvníci totiž platí městský poplatek za ubytování. Zpoplatněný je vstup ve vybraných dnech od 8:30 do 16 hodin.
Radnice odůvodnila zahájení výběru vstupného tím, že i jednodenní návštěvníci tak přispějí k údržbě města. Podle kritiků je sporné, zda poplatek skutečně dokáže zmírnit nadměrný turismus ve městě, jak tvrdí radnice. Podle nich by takový dopad mělo například omezení počtu denních vstupů do centra, které vedení Benátek zvažovalo a nakonec nezavedlo.